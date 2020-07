Die Verlierer würden vor allem Dienstleister sein, die auf die physische Nähe zum Kunden angewiesen seien. Grund würden zunächst die weiter bestehenden gesundheitlichen Bedenken sein, es zeichne sich außerdem aber ab, dass Menschen zunehmend Wege fänden, auch ohne physischen Kontakt miteinander zu interagieren und Geschäfte zu tätigen. Der stationäre Einzelhandel werde gegenüber dem Internethandel weiter an Boden verlieren, da die Verbraucher die Bequemlichkeit des Onlinehandels immer mehr zu schätzen lernen würden.



3. Diese sektorale Neugewichtung könnte (und das sei eher spekulativ) zu einer Wiederbelebung des Produktivitätswachstums führen. Die vergangenen Jahre hätten eine Vielzahl beeindruckender Technologien hervorgebracht - Smartphones, immer schnellere Computer, Big Data, Künstliche Intelligenz, Genome, Hirnforschung, usw. Trotzdem sei das Produktivitätswachstum im vergangenen Jahrzehnt das niedrigste seit der Nachkriegszeit gewesen.



Die Experten von PGIM Fixed Income würden glauben, dass die aktuelle Krise der Produktivitätsentwicklung in verschiedener Hinsicht neuen Schwung geben könnte. Während der allgemeinen Quarantäne hätten viele Menschen und Unternehmen Zeit und Geld investiert, um die Arbeit von zu Hause technisch zu ermöglichen und zu erlernen. Obwohl diese Technologien den persönlichen Kontakt nicht vollständig ersetzen würden, würden sie auch nach der Pandemie weiter eingesetzt werden. In vielen Fällen würden sie ein effizienteres Arbeiten ermöglichen und die Produktivität erhöhen. Es könnte also sein, dass die Notmaßnahmen zur Bewältigung der Krise durch Einführung neuer Schlüsseltechnologien in der Gesamtwirtschaft dauerhafte Veränderungen geschaffen hätten.



4. Insbesondere in den USA werde die ungleiche Verbreitung des Virus in verschiedenen Bevölkerungsgruppen wahrscheinlich längerfristig zu Frustrationen über die Ungleichheit in der Gesellschaft führen. Die Daten würden deutlich zeigen, dass bisher ärmere Bevölkerungsgruppen besonders vom Virus betroffen gewesen seien. Dies sei darauf zurückzuführen, dass diese Gruppen vor dem Ausbruch des Virus bereits mit größeren gesundheitlichen Herausforderungen und Krankheiten konfrontiert gewesen seien und in vielen Fällen auf engem Raum und in Gegenden mit einer hohen Bevölkerungsdichte leben würden, was die Verbreitung des Virus gefördert habe.



Darüber hinaus sei es bei geringfügig bezahlten Arbeitnehmern wahrscheinlicher gewesen, dass sie ihren Arbeitsplatz verlieren würden, oder sie seien in "essenziellen" Berufen mit erhöhtem Infektionsrisiko tätig gewesen. Diese Realitäten hätten zweifellos zu den Frustrationen beigetragen, die in den jüngsten Demonstrationen in den USA zum Ausdruck kämen. Diese Themen dürften in den kommenden Jahren auch im politischen Geschehen eine erhebliche Rolle spielen.



5. Die Alterung der Weltbevölkerung werde die globale Wirtschaftsentwicklung weiterhin prägen. Unsere Forschung hat bereits in der Vergangenheit gezeigt, dass der demographische Wandel mit einem schwächeren realen BIP-Wachstum, einer geringeren Inflation und niedrigeren Nominalzinsen einhergehen, so die Experten von PGIM Fixed Income. Die Nachwirkungen der Virenkrise würden wahrscheinlich viele dieser bereits bestehenden Trends noch verstärken und das globale Wachstum und die Inflation dämpfen, was weitere konjunkturelle Maßnahmen durch die Zentralbanken erfordere und so die Zinsen niedrig halte. Die Experten von PGIM Fixed Income würden erwarten, dass diese fundamentalen Entwicklungen längerfristig zu einem makrofinanziellen Umfeld mit geringer Volatilität führen würden, wobei die politische Entwicklung wie bereits in den vergangenen Jahren ein Hauptunsicherheitsfaktor bleibe.



Jedes dieser fünf Themen werde bereits für sich genommen gewichtige Konsequenzen haben. Zusammen würden sie eine Zukunft prägen, die sich in wichtigen Punkten von der Zeit vor der Pandemie unterscheiden werde. Der Umgang mit diesen veränderten Umständen wird von uns allen Wachsamkeit und Geschick verlangen, so die Experten von PGIM Fixed Income. (16.07.2020/ac/a/m)







