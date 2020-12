Zitate Marko Behring, Leiter Asset Managerin der Fürst Fugger Privatbank:



Augsburg (www.aktiencheck.de) - Der Euro notiert mit 1,065 Dollar auf seinem Jahrestief, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank."Seit März haben sich nicht nur die Börsen dynamisch entwickelt, sondern auch die Notierungen der beiden Währungen zueinander", meine Marko Behring, Leiter Asset Management der Fürst Fugger Privatbank. Mit gegenwärtig über 1,21 Dollar habe der Euro gegenüber der US-Währung um mehr als 15% zugelegt und sei so stark wie zuletzt 2017. Gemeinhin gelte ein starker Euro insbesondere für das exportlastige Deutschland als problematisch. Behring glaube auch, dass dies spätestens im nächsten Jahr wieder ein Thema sein werde: "Wenn die Corona-Verwerfungen schrittweise zurückgehen, wird der Einfluss des Wechselkurses auf die Geschäftszahlen der Unternehmen wieder sichtbarer."Hinter der Kursbewegung sehe Behring mehrere Faktoren. So sei für ihn beispielsweise der Zinsvorteil des Dollars zum Euro seit der in den USA eingeleiteten Zinswende faktisch verschwunden. Behring weiter: "Der Dollar ist als Krisenwährung nicht mehr so gefragt wie während der Hochphase der Corona-Panik an den Börsen." Mit der breiten Markterholung im Rücken dominiere dort nun die Hoffnung auf baldige Corona-Impfungen. "Im Frühjahr flüchteten die Anleger fast panikartig in den Dollar. Jetzt sehen wir die Auflösung dieser Bewegung."Außerdem sei für Behring bis auf Weiteres keine monetäre Straffung von Seiten der FED zu erwarten: "Angesichts der nach wie vor problematischen konjunkturellen Situation auch in den USA werden die Falken in der FED zu einer aussterbenden Spezies." Einzig eine sprunghaft steigende Inflation könnte sie zurückbringen - wenn überhaupt.Vor allem bedeute es: Kein Aktionismus. Wer auf eine breite Streuung über Ländergrenzen hinweg setze, werde auch Währungskapriolen gut abfedern können. Klar sei für Behring aber auch: "Sollte der Euro weiter steigen, dann kann das bei oberflächlicher Betrachtung durchaus negativ auf den DAX wirken." Als der Euro im Jahr 2017 um mehr als 18% zulegte, gewann der DAX 12,51%. Der Dow Jones dagegen legte im gleichen Zeitraum um 25,08% zu - allerdings nur in Dollar gerechnet; währungsbereinigt blieben dem Euro-Anleger im vermeintlich besser laufenden Dow Jones Index nur 9,73%. Für Behring zeigt das Jahr 2017: "Währungsschwankungen muss man aushalten können."Es zeigte aber auch noch etwas anderes: Während der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) auch infolge des starken Dollars nur 12,51% zugelegt habe, habe der MDAX (ISIN: DE0008467416, WKN: 846741) 18,08% und der SDAX (ISIN: DE0009653386, WKN: 965338) sogar 24,87% gewonnen. Für Behring ein Fingerzeig, denn sollte sich die Markterholung fortsetzen, und wir durch die Impfung tatsächlich mittelfristig zu einer gewissen Normalität zurückkehren würden, dann könnte die zweite Reihe sehr interessant werden. "Im MDAX oder SDAX finden sich einige Unternehmen, die aufgrund Ihrer Geschäftsmodelle und Größe oft keinen so großen globalen Fokus haben, und damit nicht so stark von Währungsschwankungen betroffen sind. Die werden wir im Auge behalten."