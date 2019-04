Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nachdem der PMI letzte Woche dem Wirtschaftsoptimismus einen Dämpfer versetzte, dürften am Mittwoch die Daten zum ifo Geschäftsklima im Mittelpunkt stehen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Der Gesamtindex sollte im April von 99,6 auf 100,0 Punkte zulegen. Angetrieben werden dürfte die Erholung durch die Erwartungskomponente, die von der zumindest kurzfristig gesunkenen Gefahr eines ungeordneten Austritts Großbritannien aus der EU profitieren dürfte. Am Freitag stehe in den USA die erste Schätzung für das BIP-Wachstum im 1. Quartal an. Die Analysten würden mit einer Verlangsamung der Wachstumsdynamik auf annualisiert 1,6% rechnen. Dabei dürfte sich die temporäre Schließung einer Reihe von Regierungsbehörden zum Jahreswechsel belastend ausgewirkt haben. Mit Blick auf die soliden Einzelhandelsumsätze im März könnte die US-Wirtschaft aber auf der Oberseite überraschen.



Die Kapitalmarktteilnehmer scheinen derzeit sehr sensibilisiert hinsichtlich einer potenziellen Erholung der Euroland-Wirtschaft zu sein, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Entsprechend dürften besonders die ifo Daten in dieser Woche Beachtung finden. (23.04.2019/ac/a/m)



