Für Andrea Greisel würden die aktuellen Fundamentaldaten ebenfalls ein uneinheitliches Bild abgeben, vor allem in Europa, wo sich die Stimmung in den Industrieunternehmen spürbar eingetrübt habe: "In Europa hat sich die Dynamik in den vergangenen Monaten deutlich verlangsamt, was vor allem auf die anhaltenden Lieferengpässe zurückzuführen ist."



Zwar seien einerseits die Orderbücher prall gefüllt und eine anhaltende Erholung bei Einzelhändlern und Dienstleistern erkennbar, doch hätten die verschärften Lieferketten- und Energieprobleme auf die Geschäftserwartung gedrückt. So hätten den Unternehmen neben Energieträgern wie Gas auch andere Rohstoffe und Vorprodukte wie Mikrochips gefehlt. Für Andrea Greisel jedoch ein temporärer Effekt: "Wir rechnen damit, dass diese technischen Reibungsverluste zum Frühjahr hin abklingen. Dann ist eine wirtschaftliche Beschleunigung zu erwarten."



Nichtsdestotrotz hätten sich Öl- und Gaspreise derzeit auf Mehr-Jahres-Hochs bewegt und die Inflation in Deutschland sei auf den höchsten Stand seit fast 30 Jahren geklettert. "In dieser Situation könnten Lieferengpässe die Kostenspirale weiter verschärfen und so die Erholung beeinträchtigen", meine Andrea Greisel daher. EZB-Notenbankpräsidentin Christine Lagarde habe erneut betont, dass die Zentralbank jetzt nicht überreagieren dürfe - auch nicht angesichts möglicher Unsicherheitsfaktoren wie der Evergrande-Krise oder des Taperings in den USA.



Bis zum Jahresende sehe Andrea Greisel nur begrenztes Potenzial an den Aktienmärkten, sei aber optimistisch: "Strategisch gesehen bleiben wir bei Aktien leicht übergewichtet, da wir erwarten, dass sich der Neustart wieder beschleunigt." Den sehe sie im kommenden Jahr: "Mit Blick auf 2022 sollten zwischenzeitliche Kursrücksetzer zum Wiedereinstieg und Aufstockung der Aktienquoten genutzt werden." Dabei sei der Fokus auf Energie, Grundstoffe und Biotechnologie zu legen. Auch Digitalisierung und Datensicherheit blieben ein Megathema. Und: "Eine neue deutsche Regierung könnte Aktien aus dem Bereich der erneuerbaren Energien zu einer gewissen Sonderkonjunktur verhelfen." (06.10.2021/ac/a/m)







Augsburg (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung an den Börsen ist derzeit von einer gesunden Skepsis geprägt, so Andrea Greisel vom Asset Management der Fürst Fugger Privatbank.Positiven Nachrichten wie der Abwendung eines teilweisen "Shutdown" in den USA stünden hohe Energiepreise, aber auch Sorgen gegenüber, wie etwa um den chinesischen Immobilienkonzern Evergrande (ISIN KYG2119W1069/ WKN A2APDK). Auch habe Joe Biden den Kampf um sein prestigeträchtige Infrastrukturpaket noch längst nicht gewonnen.