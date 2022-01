Die Legalisierung von Online Casinos und Sportwetten

Umsatzwachstum

Es wurde auch festgestellt, dass Online Casino Affiliate Seiten auch ein Wachstum als Ergebnis des aktuellen Booms verzeichnen konnten. Diese verlinkten Webseiten liefern Spielern und Gaming Interessierten auch wichtige Informationen über Online Casinos. Dadurch können Verbraucher einfacher Entscheidungen hinsichtlich der Casino Auswahl, dem Spielangebot, den Zahlungsmöglichkeiten und anerkannten Ländern treffen.



Spiel Innovationen

Zu einem der wichtigsten Gründe, warum Online Casinos genauso profitieren wie Spiele Provider, ist der ständige Bedarf nach Erneuerungen und Neuentwicklungen sowohl von Spielen also auch von Webseiten, deren Design neuartig und ansprechend sein muss. In der Online Casino Branche herrscht ein hoher Konkurrenzkampf, sodass Betreiber stets Up-to-date sein müssen und ihren Kunden einiges bieten müssen, um wettbewerbsfähig zu bleiben.



Zu den bedeutsamsten Innovationen, die bereits in Online Casinos eingebracht wurden, gehören unter anderem:



Moderne Zahlungsoptionen wie Kryptowährungen:

Mittlerweile gibt es über 1.000 verschiedene Kryptowährungen, also digitale Vermögenswert. Jedoch sind in Online Casinos nur wenige davon anerkannt. Zu der bekanntesten Kryptowährung zählt der sogenannte Bitcoin. Damit können im Online Casino Transaktionen in Echtzeit sowie anonyme Zahlungen getätigt werden. Einige Spieler legen Wert auf einen Schutz persönlicher Informationen. Auch wenn keine Transaktionsgebühren im Casino verlangt werden, so muss jedoch mit Exchange Gebühren gerechnet werden. Bei Bitcoin und anderen Krypto Zahlungsmitteln geben viele Online Casinos keinen Willkommensbonus. Sie sollten also zunächst die Zahlungsmodalitäten und Boni Bedingungen prüfen, damit Sie auch von Aktionen profitieren können.



Blockchain Casinos:

Unter Blockchain steht man eine Art Hauptbuch. Dieses liegt in digitaler Form vor und zeichnet Transaktionen von Kryptowährungen fortlaufend und öffentlich auf. Bei einem Blockchain Casino handelt es sich um eine speziell entwickelte Blockchain Technologie für Glücksspiele, um Authentizität und Sicherheit zu gewähren. Zu einer der besten Technologie im Blockchain System gehört Ethereum. Im Gegensatz zu herkömmlichen Online Casinos nimmt ein Blockchain Casino nicht nur Kryptowährungen für Ein- und Auszahlungen an, sondern bietet auch jede Menge andere Optionen für monetäres Vermögen an. Dabei kann beispielsweise Geld zu jeder Bank in der Währung Ihrer Wahl geschickt werden. Klassische Casinos und Online Casinos können mit Kryptowährungen sehr anonym sein. Dies ist bei Blockchain Casinos nicht der Fall. Dort können die Transaktionen mit digitalen Währungen eindeutig nachverfolgt werden.



Neue Marketing Strategien:

Die Konkurrenz auf dem Glücksspielsektor ist sehr hoch. Deshalb müssen sich Online Casinos neue Marketing Strategien überlegen, um auf dem Markt zu können. Ein Online Casino muss im Internet zunächst gefunden werden. Deshalb arbeiten viele virtuelle Spielbanken mit Affiliate Partnern, um auch sich aufmerksam zu machen. Schließlich müssen die Marke und der Name des Casinos bekannt werden.



Spezielle Online Casino Angebote, wie Bonus Systeme, Willkommensboni, Freispiele etc.:

Um Neukunden zu gewinnen, werben fast alle Online Casinos mit Willkommensboni, Freispiele ohne Einzahlung und andere attraktiven Aktionen. Auch Stammkunden erhalten oft Treue Boni und VIP-Prämien, um an das Casino gebunden zu werden.



Besteuerungssystem in Deutschland aufgrund des neuen Glücksspielvertrags:

Seit dem 1. Juli 2021 gilt ein Steuersatz von 5,3% für Online Casino Betreiber in Deutschland. Zudem muss eine Hinterlegung einer Kaution von 5 Millionen Euro erfolgen, um eine Lizenz in Deutschland zu erhalten.



Fazit

Casino Aktien waren vor einiger Zeit noch nicht denkbar. Doch nun stellen Investitionen in Online Casino Aktien einen cleveren Schachzug dar und eine profitable Geldanlage dar.



Hier die wichtigsten Gründe für das Investieren in Online Casinos und Online Spiele:



- Die Branche wächst schnell, aber auch nachhaltig. Dies bedeutet, dass eine Blase oder eine Abschwächung unwahrscheinlich sind.

- Neue Technologien schaffen auch zusätzliche Nischen, die nur auf ein Abrufen warten.

- Es ist ein regulierter Markt, sodass Vertrauen und Beaufsichtigung vorhanden sind.

- Es ist lukrativ für Besitzer, Aktieninhaber und Investoren.

- Sie haben eine hohe Chance, Ihre Investitionen zurückzubekommen.

- Es bestehen stets Möglichkeit für Expansion und weiteren Geschäftsentwicklungen.

- Eine immerwährende Nachfrage für Online Casinos und Wetten ist garantiert.

- Phantasie Sportwetten und e-Sport schaffen einen neuen Kundenstamm.

- Die Glücksspielbranche hat bereits bewiesen, dass sie auch eine Pandemie überstehen und sogar dabei wachsen kann.

- Online Casino Aktien sind auf dem steigenden Ast.

28.01.2022









