Denn der historische Vergleich seit Mitte der 1980er Jahre zeige: Small-Caps hätten in den meisten Fällen besser abgeschnitten als Large-Caps, wenn der Markt im Aufschwung gewesen sei. Zwischen Februar 2003 und Januar 2006 hätten sich japanische Nebenwerte beispielsweise um 53 Prozentpunkte besser als Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung entwickelt. Und zwischen Juni 2016 und Dezember 2017 sei es immerhin noch eine Rendite-Differenz von 9 Prozentpunkten gewesen.



Gerade im Hinblick auf die aktuellen Marktturbulenzen spreche ein weiteres Argument für japanische Nebenwerte: Die Korrelation japanischer Aktien zu europäischen und anderen asiatischen Märkten sowie Schwellenländer- und US-Indices sei insgesamt niedrig - und besonders gering im Vergleich zu den Small Caps. So habe beispielsweise die Korrelation des Russell Nomura Small Cap-Index mit dem MSCI US oder dem MSCI Europe über die zehn Jahre zwischen Januar 2008 und Dezember 2017 bei nur 0,60 beziehungsweise 0,61 gelegen.



Der Aspekt der Korrelation sei umso wichtiger, weil Anleger häufig nach Möglichkeiten suchen würden, ihr Risiko im Portfolio zu diversifizieren. Dabei würden sie allerdings häufig den japanischen Aktienmarkt übersehen. Deshalb gelte aus Sicht der Experten heute umso mehr, dass Anleger japanische Nebenwerte bei ihrer Allokation berücksichtigen und die geringe Korrelation mit den weltweiten Aktienmärkten nutzen sollten. (15.03.2018/ac/a/m)







Der japanische Aktienmarkt hatte zuletzt einen Lauf. Der Topix, der alle börsennotierten Unternehmen in Japan erfasse, sei zwischen Februar 2017 und Ende Januar 2018 um 20,7 Prozent geklettert. Wenn es bei diesem Aufwärtstrend bleibe, würden insbesondere japanische Nebenwerte interessant erscheinen.