Europäischen Frauen über 60 sei zudem ihr Aussehen wichtig: Sie würden doppelt so viel Geld für Schönheitsprodukte ausgeben wie Frauen unter 25. "Der Weltmarkt für Schönheitsprodukte dürfte bis 2020 entsprechend um 5,1 Prozent jährlich wachsen", erläutere Saurymper.



Auch in die Wohnsituation werde investiert. 87 Prozent der Menschen möchten im Alter nicht mehr umziehen. Daher dürften sie eine wichtige Zielgruppe für Unternehmen sein, die Produkte und Dienstleistungen für Renovierungen und Umbauten bieten würden, um zum Beispiel barrierefreies Wohnen zu ermöglichen.



Und nicht zuletzt würden sich Senioren ab 65 Jahren als tierlieb erweisen: Sie würden gerne mehr Geld für ihre Haustiere ausgeben. "Der Markt für Premium-Tiernahrung, wie zum Beispiel gesundheitsbewustes Hunde- und Katzenfutter des US-Anbieters Blue Buffalo, ist in den letzten fünf Jahren um 33 Prozent gewachsen und macht mehr als die Hälfte des Gesamtertrages aus", berichtet Saurymper.



Entgegen der Annahme vieler werde der Online-Handel nicht allein von den Millennials vorangetrieben. Die ältere Generation kaufe annähernd genauso viel über das Internet ein: Im Durchschnitt würden die so genannten Babyboomer 15 Transaktionen pro Jahr abschließen, während Millennials (Alter 24 bis 38) mit 15,6 Transaktionen nur leicht darüber lägen. "Bedeutend ist vor allem, dass die Babyboomer (Alter 54 bis 72) dafür mehr Geld ausgeben. Sie dürften mehr Gesundheitsprodukte, Wein sowie Haushaltsprodukte und -geräte kaufen, die in der Regel hochpreisiger sind", so Saurymper weiter.



Ein längeres Leben verursache auch höhere Gesundheitskosten. Die Vorbeugung und Behandlung altersbedingter chronischer Krankheiten werde in den nächsten fünf Jahren ein wesentlicher Treiber der Gesundheitsausgaben sein. 10.000 Amerikaner würden jeden Tag das Alter von 65 Jahren erreichen, wodurch sich die Ausgaben für die persönliche Gesundheitsversorgung verdoppeln würden. Diese Kosten würden sich mit 80 Jahren wiederum mehr als verdoppelt haben. "Natürlich sind die älteren Menschen die größten Treiber der globalen Gesundheitsausgaben. Bis 2020 dürften sie um 5,3 Prozent steigen", so Saurymper.



Anleger könnten von diesen Entwicklungen langfristig profitieren - wenn sie in die richtigen Branchen investieren würden. Dazu würden Unternehmen zählen, die in Bereichen tätig seien, die von den wirtschaftlichen Auswirkungen der Langlebigkeit profitieren würden - wie verstärkte Konsumausgaben und Wellnessangebote, aber auch die medizinische Behandlung und Seniorenbetreuung. (12.04.2018/ac/a/m)







Köln (www.aktiencheck.de) - Es ist ein historischer Meilenstein - selbst für eine Gesellschaft, die sich daran gewöhnt hat, dass ihre Mitglieder immer älter werden: In diesem Jahr wird die Zahl der über 65-Jährigen erstmals die der Kinder unter fünf Jahren übertreffen, so die Experten von AXA Investment Managers.Das Altern der Bevölkerung sei vor allem auf zwei Gründe zurückzuführen: Eine bessere medizinische Versorgung und eine sinkende Geburtenrate. Habe eine Frau in den 1950er Jahren noch im Durchschnitt fünf Kinder bekommen, seien es heute nur noch 2,5. Bis 2050 werde sich diese Zahl vermutlich nochmals auf 1,8 Kinder reduziert haben."Diese Entwicklung ist ein Trend, der sich auf alle Lebensbereiche auswirkt", sage Dani Saurymper, Leiter Research für Ageing & Lifestyle bei AXA Investment Managers. Allein in den USA werde die Kohorte der über 65-Jährigen im Zeitraum zwischen 2020 und 2030 um 30 Prozent mehr wachsen als die breitere Bevölkerung. "Dies stellt einen bedeutenden und wachsenden globalen Kaufkraftfaktor dar, der durchaus Chancen für Investoren bietet. Die Herausforderung besteht nun darin, Unternehmen zu finden, die mit ihren Produkten und Dienstleistungen ihre Kunden auch im Alter binden können.""Ältere Menschen investieren vor allem in Wohlfühlprodukte und -dienstleistungen. Das umfasst ein breites Feld - angefangen von Schönheitsprodukten bis hin zu Reisen und Unterhaltungsangeboten", sage Saurymper. In Industrieländern würden 26 Prozent der privaten Ausgaben älterer Menschen auf Restaurantbesuche und Erholung entfallen. Bis 2030 würden 29 Prozent aller Touristen in der EU über 60 sein. Das wachstumsstärkste Segment der Urlaubsbranche würden dabei Kreuzfahrten darstellen - hier seien Menschen über 50 besonders stark vertreten.