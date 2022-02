Diversifizierung des Portfolios

Der Wert seltener Münzen steigt ständig

Seltene Münzen sind eine stabile Anlagemöglichkeit

Seltene Münzen genießen viele steuerliche Vorteile

Wenn Sie nach einer Anlage suchen, bei der Sie durch Steuervorteile eine beträchtliche Menge Geld sparen können, sind seltene Münzen die beste Wahl. Auch hier gilt, dass die Investition in seltene Münzen nur dann besteuert wird, wenn Sie verkaufen und einen Gewinn aus Ihrer Investition erzielen. Nicht viele Arten von Anlagen bieten Anlegern die gleichen Vorteile.



Münzen sind das einzige echte Geld

Staatlich ausgegebene Münzen gelten weltweit als gesetzliches Zahlungsmittel. Das bedeutet, dass die Gerichte tatsächlich verpflichtet sind, sie als zufriedenstellende Zahlung einer Geldschuld anzuerkennen. Die Möglichkeit, dass die Münzen eines bestimmten Landes von der Regierung konfisziert werden, wird durch ihren Status als gesetzliches Zahlungsmittel stark eingeschränkt.



Die wichtigste Funktion eines gesetzlichen Zahlungsmittels oder eines Geldwertes ist es, einen Wert zu speichern. Eine solche Anforderung wurde in der Vergangenheit von seltenen Münzen reichlich erfüllt. Daher haben sie ihre Besitzer erfolgreich vor inflationären Tendenzen geschützt. So boten seltene Münzen den Menschen beispielsweise die Möglichkeit, während der Inflation der Deutschen Mark in den frühen 1920er Jahren praktisch die gesamte Kaufkraft ihres Besitzes zu bewahren.



Ein liquider Vermögenswert, den Sie auf einem internationalen Markt verkaufen können

Sie können auch problemlos seltene Münzen in Nordamerika, Südamerika, Europa und den meisten anderen westlichen Hauptstädten verkaufen.



Es stimmt, dass einige Münzen auf den Münzmärkten anderer Länder besser abschneiden, aber seltene Münzen aus einem bestimmten Land lassen sich im Allgemeinen am besten innerhalb der eigenen Grenzen verkaufen. Und anders als bei Wertpapieren und Rohstoffen gibt es keine Preis- oder Zeitbeschränkungen für den Handel.



Münzen können unter schlechtem Management, Streiks, Überschwemmungen und Bränden leiden, aber im Gegensatz zu Unternehmen gehen sie unter diesen Umständen nicht in Konkurs. Auch der Kauf und Verkauf von Münzen ist mit der wachsenden Zahl von Münzhändlern und Maklern weltweit einfacher denn je. Anleger, die sich für seltene Münzen interessieren, sich aber nicht selbst um den Ankauf und Verkauf von Münzen kümmern möchten, können Münzhändler und Makler auf Provisionsbasis in Anspruch nehmen.



Seltene Münzen übertreffen die meisten Geldanlagen

In den letzten Jahren hat sich der Markt für seltene Münzen besser entwickelt als der Aktienmarkt. Die Geschichte beweist auch, dass hochwertige, seltene Münzen schon immer die Gewinner im Rennen gegen andere Finanzanlagen waren. Kaufen Sie die richtigen seltenen Münzen, indem Sie deren Qualität sorgfältig bewerten, und Sie werden in Zukunft eine sehr profitable Investition tätigen. Wie können Sie Ihre Investitionen rentabel machen? Sie können dies tun, indem Sie einfach mehr über Ihre seltenen Münzen wissen und sie besser verstehen.



Erschwingliche Anlageform

Im Laufe der Jahre sind die Preise für Münzen ständig gestiegen. Historisch wichtige, beliebte und seltene Münzen sind jedoch im Laufe der Zeit für die breite Masse erschwinglich geblieben.



Holen Sie sich ein Stück historischer Kunst in Ihr Zuhause

Seltene Münzen waren im Laufe der Geschichte Zeugen wichtiger Ereignisse und großer Leistungen. Sie haben sogar nationale Helden geehrt. Wenn Sie Münzen sammeln oder in sie investieren, erwerben Sie im Grunde ein Kunstwerk mit einem reichen historischen Hintergrund.



Schlussfolgerungen

Der Markt für seltene Münzen ist durch eine Reihe von Preissprüngen und Preisstabilisierungen gekennzeichnet. Um mit Investitionen in seltene Münzen einen bedeutenden Gewinn zu erzielen, müssen Sie nur den Zeitpunkt des nächsten Aufschwungs vorhersagen. Der wichtigste Ratschlag für Münzanleger lautet daher, seltene Münzen zu kaufen und zu halten, bis der Markt den Punkt erreicht, an dem Ihre Investition rentabel wird. Die Rentabilität ist jedoch nicht der einzige Vorteil dieser Anlageform. Die anderen hier besprochenen Vorteile sollten ausreichen, um jeden zu ermutigen, seltene Münzen in sein Portfolio aufzunehmen. (16.02.2022/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Warum in seltene Münzen investieren? Es gibt mehrere Gründe, warum seltene Münzen eine gute Investition sindEine der goldenen Anlageregeln ist die Diversifizierung Ihres Portfolios. Anlagegurus sagen oft, dass es keine gute Idee ist, alle Eier in einen Korb zu legen. Der beste Ansatz zum Investieren, ist der Erwerb verschiedener Finanzprodukte. Idealerweise sollten Sie zum Beispiel nicht nur in Immobilien investieren, sondern auch in Aktien, Investmentfonds und natürlich in Edelmetalle wie seltene Münzen.Die Investition in seltene Münzen bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihr Anlageportfolio zu diversifizieren. Es kann eine Form der Risikominderung sein, um Ihr hart verdientes Geld zu schützen.Die Wertsteigerung ist einer der Hauptvorteile einer Investition in seltene Münzen. Anleger möchten ihr Kapital so weit wie möglich erhalten, wenn sie investieren. Der beste Weg, dies zu erreichen, ist, das Kapital selbst zu erhöhen. Der Münzmarkt bietet Anlegern nicht nur das geringste Risiko, sondern auch den stabilsten und konstantesten Wertzuwachs.Die Investition in seltene Münzen ist natürlich nicht narrensicher. Wie jede andere Form der Anlage ist auch diese mit Risiken verbunden. Die gute Nachricht ist, dass die Risiken bei seltenen Münzen minimiert werden können. Wenn Sie sich die numismatischen Preistrends ansehen, werden Sie erstaunliche Fortschritte bei seltenen Münzen entdecken. Obwohl die Wertsteigerung in den verschiedenen Bereichen der Numismatik variiert, liegt sie im Durchschnitt bei zehn bis 25 Prozent pro Jahr.Seltene Münzen haben in der Vergangenheit kaum dramatische unvorhergesehene Preisschwankungen erlebt. Einer der Gründe, warum seltene Münzen historisch stabil sind, ist ihre große Sammlerbasis. Derzeit gibt es etwa 35.000.000 von ihnen, und jedes Jahr kommen weitere hinzu. Daher ist der Münzmarkt beständig und die Nachfrage ist konstant. Außerdem können keine destabilisierenden Kräfte, die auf anderen Märkten vorhanden sind, Investitionen in seltene Münzen beeinträchtigen, da die Anleger ihre Sammlungen in der Regel physisch in Besitz nehmen.Sie sind von der Umsatzsteuer befreit. Außerdem werden Münzen erst bei ihrem Verkauf besteuert, auch wenn ihr Wert steigt. Nach einem Jahr ist der Verkauf steuerfrei.Seltene Münzen sind das komplette Gegenteil von Immobilien, wenn es um Steuervorteile geht. Wenn Sie in Immobilien investieren, müssen Sie eine jährliche Steuer zahlen, wenn Sie eine Immobilie besitzen, auch wenn Sie nicht die Absicht haben, sie zu verkaufen. Dies gilt auch für Investmentfonds, auf die Sie jährlich Steuern zahlen, selbst wenn Sie sie noch nicht verkauft haben. Die Steuer, die Sie zahlen müssen, steigt nämlich mit dem Kurs des Investmentfonds.