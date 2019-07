DAS INTERESSE AN KRYPTO-ANWENDUNGEN BLEIBT STABIL



Trotz der wilden Rally am Krypto-Markt könne dieser Trend nicht bei den Downloads von Krypto-bezogenen Anwendungen beobachtet werden. Im ersten Halbjahr 2019 seien 67 Mio. Krypto-Apps heruntergeladen worden, verglichen mit 65,8 Mio. in den ersten sechs Monaten des Jahres 2018. In der Analyse von letzter Woche hätten die Experten von XTB auf die geringe Anzahl der Suchanfragen über Google verwiesen, während in dieser Woche fast kein neues Interesse an Krypto-bezogenen Apps zu bestehen scheine. Diese beiden Informationen könnten ein Zeichen dafür sein, dass die Preiserholung diesmal mehr von größeren Anlegern als von privaten Anlegern getragen werde.



G20-ERKLÄRUNG ZU KRYPTOWÄHRUNGEN



Der G20-Gipfel, der am vergangenen Wochenende im japanischen Osaka stattgefunden habe, sei nicht nur für traditionelle Vermögenswerte wichtig gewesen, sondern habe auch die digitalen Währungen und ihre Rolle in der Weltwirtschaft betroffen. Die Staats- und Regierungschefs der G20-Mitglieder hätten erklärt: ""Während Krypto-Vermögenswerte zum jetzigen Zeitpunkt keine Bedrohung für die globale Finanzstabilität darstellen, beobachten wir die Entwicklungen aufmerksam und bleiben wachsam gegenüber bestehenden und neu auftretenden Risiken". Darüber hinaus sei man sich einig gewesen, dass "eine breitere Verwendung neuartiger Krypto-Vermögenswerte für den Massenzahlungsverkehr eine genaue Prüfung durch die Behörden rechtfertigen würde, um sicherzustellen, dass sie hohen Regulierungsstandards unterliegen". Solche Kommentare schienen darauf hinzudeuten, dass die G20-Führungskräfte einen ernsthaften Ansatz für Kryptowährungen und den Prozess der Digitalisierung als Ganzes gewählt hätten. (03.07.2019/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Rückblickend lässt sich feststellen, dass Bitcoin an Wochenenden oft an Wert gewinnt, so die Experten von XTB.Warum das so sei, könne jedoch nicht vollständig nachvollzogen werden. Zunächst sei hervorzuheben, dass Bitcoin im Gegensatz zum Aktien- oder Anleihemarkt als dezentraler Markt auch am Wochenende gehandelt werden könne. Aber warum tendiere der Bitcoin-Preis zu steigen, wenn andere Märkte geschlossen seien? Bloomberg habe kürzlich von verschiedenen Gründen berichtet, um diesen Trend zu erklären (es liege keine statistische Prüfung vor): Der erste deute darauf hin, dass große Krypto-bezogene Unternehmen dazu neigen würden, am Montag große Ankündigungen zu machen, sodass Anleger versuchen könnten, die nächste Preisbewegung zu antizipieren. Der zweite mögliche Grund besage, dass die Menschen am Wochenende mehr Freizeit hätten, sodass das Thema "digitales Geld" für mehr Gesprächsstoff sorgen könnte. Der dritte Grund sei eng mit dem vorherigen verbunden und deute darauf hin, dass Marktteilnehmer Angst hätten, etwas zu verpassen - der sogenannte "FOMO"-Effekt ("Fear of Missing Out"): Wenn der Preis unter der Woche in die Höhe schnelle, bestehe eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass die Aufwärtsbewegung am Wochenende verlängert werde. Der vierte und letzte Grund beziehe sich auf die CFTC-Daten, die jeden Freitag kurz vor Börsenschluss veröffentlicht und von Anleger genutzt würden, um ihre Entscheidungsprozesse zu unterstützen.