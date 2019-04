Abbildung 1: Die konjunkturelle Abkühlung sollte kein Grund dafür sein, mit den Investitionen in die Digitalisierung zu stoppen.

Investieren für den nächsten Boom

Einige wichtige wirtschaftliche Indikatoren geben nach. Die ersten Unternehmen werden aufgrund der Konjunkturaussichten vorsichtiger und fahren ihre Investitionen zurück. Die Geschäfte bei deren Geschäftspartnern gehen aufgrund der niedrigeren Investitionen ihrer Kunden tatsächlich zurück. Das Gemisch aus schlechten Nachrichten und tatsächlich verminderten Geschäften bringt immer mehr Unternehmen dazu, weniger zu investieren.

Großer Nachholbedarf - die digitale Zukunft steht auf dem Spiel

Besserer Kundenservice



Durch entsprechende Software wird es für Unternehmen leichter, Kunden zielgenau anzusprechend und ihre Bedürfnisse frühzeitig zu erkennen. Die Einführung eines Systems für Customer-Relationship-Management (CRM) ist somit für Firmen ab einer bestimmten Größe unumgänglich. Auf diese Weise kann jeder zuständige Mitarbeiter jederzeit die gesamte Kommunikation und Geschäftsbeziehung mit einem bestimmten Kunden einsehen. Dies eröffnet neue Chancen im Service aber auch in der Kundenbindung und im Marketing.



Zudem lassen sich aus dem Aufbau entsprechender Prozesse auch neue Geschäftsfelder und Geschäftsmodelle entwickeln, die die Probleme der Kunden noch besser lösen. Hierbei spielt auch die Verzahnung von künstlicher Intelligenz und kreativen Mitarbeitern eine wichtige Rolle.



Effizientere Logistik



Kein produzierendes Unternehmen kann heute auf eine Software im Bereich Warenwirtschaft verzichten. So lässt sich die Logistik im Unternehmen noch deutlich effizienter gestalten.



Schließlich ergeben sich daraus eine Menge Vorteile:



Lieferengpässe lassen sich durch frühzeitige (automatisierte) Bestellung gekonnt verhindern

Die Lagerverwaltung wird optimiert (es ist immer bekannt, wann und wo sich welches Produkt befindet)

Das Lager kann trotzdem verhältnismäßig klein gehalten werden

Darüber hinaus besteht auch noch die Möglichkeit, das Sortiment zu optimieren und somit den Kundenwunsch direkt in die unternehmerischen Entscheidungen einzubinden. Je nach Warenwirtschaftssystem bestehen heute mehr oder weniger detaillierte Möglichkeiten der Auswertung, die mitunter folgende Fragen beantworten:



Welche Produkte werden wie oft verkauft?

Welche Produkte werden gar nicht verkauft (Ladenhüter)?

Durch Schnittstellen mit der Buchhaltung, Kassensystemen und auch dem eigenen Onlineshop lässt sich zudem eine Menge einsparen. Alle Daten stehen sofort verfügbar und erfordern keinen manuellen Eingriff mehr. Ein komplett verzahntes Warenwirtschaftssystem ist heute als ERP (Enterprise-Ressource-Planning) in vielen Unternehmen im Einsatz.



Auf Basis der großen Datenmenge lassen sich zudem beständig Ansatzpunkte für eine weitere Optimierung der Lagerhaltung finden.



Bessere interne Abläufe



Ein weiterer Vorteil kann darin bestehen, die internen Abläufe entsprechend zu optimieren. Wenn Mitarbeiter aufgrund von Cloud-Lösungen beispielsweise von überall problemlos auf die wichtigsten Daten zugreifen können, lassen sich die Arbeitsbedingungen (Home-Office, flexiblere Arbeitszeiten) flexibler gestalten, was wiederum im Kampf um die kreativsten Köpfe (Recruiting) Vorteile mit sich bringt.



Auch das Recruiting selbst kann durch E-Recruiting-Systeme gerade im Bereich der wiederholten Tätigkeiten vereinfacht werden. In Kombination mit Online-Marketing-Maßnahmen lassen sich zudem schon frühzeitig die besten Talente vom eigenen Unternehmen begeistern.

Die Digitalisierung ist Fakt - schnelles Handeln bringt Vorteile

Besonders schnelle Lieferzeiten (große Händler wie Amazon setzen hier Maßstäbe)

Schnelle Zahlungen (Online-Zahldienste umgehen Wartezeiten für Überweisungen)

Gezielte Kundenansprache (Unternehmen mit großem Datenschatz haben hier große Vorteile)

Gute Erreichbarkeit (genau da, wo die Zielgruppe sich auch befindet)

Technische Neuerungen

Abbildung 2: Jetzt durch Investitionen sähen, um später die großen Erfolge zu ernten.

Antizyklisch investieren und profitieren

