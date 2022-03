Was genau ist eigentlich eine VPN?

Dafür brauchen Unternehmen ein VPN

Viele unterschiedliche Einsatzbereiche

Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Wenn Sie sich für eine VPN-Verbindung für Ihr Unternehmen entscheiden, können Sie von einer Vielzahl an unterschiedlichen Vorteilen profitieren. Ein Grund, warum sich Unternehmen dafür entscheiden sollten, ist mit Sicherheit der Fernzugriff auf unterschiedliche Büro-Netzwerke. Doch werden Ihnen noch viele andere Vorteile mit einer Business-VPN geboten. Mehr darüber können Sie in diesem Beitrag erfahren.Es handelt sich bei VPN um eine Abkürzung, die für "Virtuelles Privates Netzwerk" steht. Am wichtigsten hier ist natürlich das Wort "Privat". Im Vergleich zu vielen Netzwerken hat hier nur die berechtigte Person Zugriff. Vor allem in der heutigen Zeit, in welcher wir auch sehr viel im Home Office verbringen, sollte man auf ein Business-VPN nicht mehr verzichten. So kann man hier auch einfach in das Firmennetzwerk zugreifen. Alle Dateien können mit einer VPN einfach von zu Hause aus aufgegriffen werden. Dabei müssen Sie sich auch keine Sorgen machen, dass unbefugte Personen sich in das Netz einloggen und auf wichtige Dateien Zugriff haben.Wie bereits erwähnt, gibt es viele unterschiedliche Gründe, warum man als Unternehmen sich eine VPN zulegen sollte. In erster Linie sollten sich Unternehmen für eine Chrome VPN entscheiden, damit ihnen ein einfacher Zugriff auf das Firmennetzwerk von zu Hause aus gewährleistet werden kann. Doch nicht nur von zu Hause aus, haben Sie dann die Möglichkeit auf das Firmennetzwerk zuzugreifen, auch wenn Sie sich gerade im Urlaub befinden oder auf Reisen sind, können Sie jederzeit auf die Dateien, welche sich im Computer in Ihrem Office befinden, zurückgreifen. Jedoch sollte man auch wissen, dass vor allem heute auch die Kriminalitätsrate sehr hoch ist. Das bedeutet, dass man ebenfalls auf eine sehr gute Verschlüsselung achten sollte, wenn man wichtige Dateien im Rechner aufhebt. Auch in diesem Bereich kann Chrome VPN allemal punkten, denn genau diese sichere Verschlüsselung wird Unternehmen auch hier angeboten.VPN ist nicht gleich VPN , denn auch hier unterscheidet man einige unterschiedliche Arten voneinander. Sehr beliebt darunter ist zum Beispiel auch die sogenannte Site-to-Site VPN, bei welche Unternehmen mehrere unterschiedliche Unternehmensstandpunkte miteinander vernetzen können. So können Sie hier auch von einem virtuellen Kommunikationsnetz profitieren. Des Weiteren gibt es die sogenannte End-to-Site-VPN. In diesem Fall gewähren Sie Außendienstmitarbeitern ebenfalls einen Fernzugriff für das Firmennetzwerk. Auch für Menschen, die sich im Home Office befinden, bietet sich diese Variante sehr gut an. Das Einzige, was Ihre Mitarbeiter dafür tun müssen, ist auf dem Endgerät ein VPN-Client installieren. So besteht die Möglichkeit, sich einfach und schnell in das Firmennetz einzuklicken. Auf die unterschiedlichsten Dateien kann auch so einfach zugegriffen werden. Ebenfalls steht Ihnen das End-to-End VPN zur Verfügung, welche sich bei vielen unterschiedlichen Unternehmern großer Beliebtheit erfreut. Diese Art bietet sich vor allem für Unternehmen an, die sich nicht wünschen, dass Mitarbeiter ein direkter Zugriff auf die Firmendaten gewährleistet wird. Hier besteht nur die Möglichkeit, dass man nur von einem einzigen Rechner aus auf die Dateien zugreifen kann. Diese Art von VPN bietet Ihnen ein besonderes hohes Maß an Sicherheit. (24.03.2022/ac/a/m)