Wo steht Tesla auf dem Markt hinsichtlich der Technologie

Kürzlich kam ans Licht, dass Tesla in einer Studie zwischen dem Unternehmen und anderen Technologieherstellern als vernünftig bewertet angesehen wird. Mit dem Zusatz des jüngsten kometenhaften Anstiegs können die Aktien jedoch als teurer angesehen werden, vor allem im Gegensatz zu Aktien von Unternehmen wie Amazon oder Apple. In Bezug auf die Bewertung am Markt ist Tesla teurer als Amazon, hat aber eine langsamere Wachstumsrate. So ist die Aktie zwar teurer als Amazon und Netflix, aber mit dem Preisaufschlag kann sie auch ein höheres Wachstum vorweisen als die beiden anderen Parteien.



Warum die Tesla-Aktie Bubble-Territorium erreicht hat

Im Jahr 2020 erlebte der Aktienkurs von Tesla einen rasanten Anstieg von 650 %, was auf mehrere wichtige Ereignisse zurückzuführen war. Anfang 2020 hat der technologiegetriebene Automobilhersteller die Produktion in seinem Werk in Kalifornien aufgenommen. Aufgrund bestimmter Umweltprobleme musste die Fabrik jedoch die Arbeit einstellen und schließen, was zu einem langen Rechtsstreit und dem Verlust großer Geldbeträge führte. Als wäre das nicht genug, um die Aktienkurse steigen zu lassen, bekamen sie einen weiteren Schub, als das Unternehmen von Elon Musk im Juli ankündigte, dass es sich einen Aktiensplit gönnen würde. Später gab der Elektroautohersteller bekannt, dass er in den berüchtigten S&P 500 einsteigen würde, was sich direkt auf die Aktienkurse auswirkte und zu einem exponentiellen Anstieg des Aktienwerts und -kurses führte. Wenn die Aktie in den S&P 500 aufgenommen wird, müssen die Anleger die Aktie zu einem sehr hohen Preis kaufen, und normalerweise erweist sie sich in dem Fall nicht als eine lohnende Investition.



Fazit

Zahlreiche interne und externe Faktoren haben sich auf den Kurs der Tesla-Aktie ausgewirkt, wodurch der Autohersteller Tesla im Jahr 2020 einen rasanten Anstieg seiner Aktienkurse erlebte. Dies hat mittlerweile ein solches Ausmaß erreicht, dass Einzelpersonen und Investoren besorgt sind, dass Tesla auf eine Blase zusteuert und die Aktienkurse eine negative Wendung nehmen könnten. (25.01.2021/ac/a/n)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Im Laufe der Jahre haben Teslas die Automobilindustrie im Sturm erobert. In letzter Zeit glauben viele, dass die Bewertung von Tesla weitaus höher ist als die anderer Unternehmen in der gleichen Branche. Die Frage ist nun: warum ist das so? Es könnte daran liegen, dass das Unternehmen von Elon Musk nach einem Technologiewert bewertet wird, oder daran, dass es einfach viel teurer ist als andere. Tesla hat viel in die Technologie investiert, weshalb es als Fortschritt im Gegensatz zu einem traditionellen Auto angesehen wird; so kann es zum Beispiel selbst fahren und der Fahrer muss das Auto nicht steuern. Die Technologie ist noch nicht ganz soweit, dass man während der Fahrt die Kontrolle komplett abgeben kann – aber die Sensorik und andere Zusatzfeatures machen es bis zu einem gewissen Grad möglich. So liegt es wohl vor allem an der wertschöpfenden technologischen Innovation, dass die Bewertung der Tesla-Aktie viel höher ist, als die von anderen Autoherstellern. Betrachtet man den Markt, so ist Tesla weit über ein herkämmliches Auto hinausgegangen, weshalb es nicht sonderlich schockierend ist, dass die Aktien teurer sind.