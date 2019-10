Lucas White und Jeremy Grantham von GMO hätten 2016 in ihrem Weißbuch (GMO White Paper: An investment only a mother could love: the case for natural resource equities, September 2016) zeigen können, dass "Rohstoffaktien eine Diversifikation relativ zum breiten Aktienmarkt ermöglichen und dass die Vorteile dieser Diversifikation mit zunehmender Dauer wachsen". Wir haben einmal versucht, diese Hypothese anhand umfangreicherer Daten und unter Einbeziehung des Agrarsektors zu testen, so die Experten von Janus Henderson. Aufbauend auf den Arbeiten von White und Grantham hätten die Experten von Janus Henderson den US-Markt in seine einzelnen Sektoren aufgeteilt und die Korrelationen zwischen diesen und dem S&P 500-Index (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) (als Stellvertreter des Gesamtmarkts) für verschiedene rollierende Zeiträume berechnet. Dazu hätten die Experten Daten für den Zeitraum von November 1993 bis Juni 2019 verwendet.



Rohstoffe hätten die Experten von Janus Henderson als gleich gewichteten Index mit den Komponenten Bergbau, Energie und Landwirtschaft definiert, also ähnlich wie beim S&P Global Natural Resources Index. Die Analyse zeige, dass die Verbindung zwischen Rohstoffaktien, den anderen Sektoren und dem Gesamtmarkt auf kurze Sicht hoch sei, bei längerfristiger Betrachtung jedoch dramatisch abnehme. Über einen rollierenden Zeitraum von zehn Jahren sei die Korrelation zwischen Rohstoffsektor und breitem Markt in der Tat negativ gewesen, während sie bei den anderen Sektoren positiv geblieben sei und mit der Zeit zugenommen habe.



Neben ihrem Beitrag zur Schaffung von Wohlstand und zu unserer Lebensqualität haben Rohstoffe die Merkmale einer eigenständigen, attraktiven Anlageklasse, so die Experten von Janus Henderson. Wie in der Physik mit der Schwerkraft gebe es auch in der Welt der Kapitalanlage bestimmte unveränderliche Gesetzmäßigkeiten. Dazu zähle insbesondere das Verhältnis von Risiko und Rendite. Unsere Untersuchung deutet darauf hin, dass es durch Beimischung von Rohstoffaktien in ein Marktportfolio möglich ist, eine ähnlich hohe Rendite zu erzielen, aber bei geringerem Risiko gemessen an der Volatilität (Standardabweichung), so die Experten von Janus Henderson.



In Anlehnung an das Weißbuch von GMO hätten die Experten von Janus Henderson eine Analyse von historischen Daten für über 25 Jahre durchgeführt. Dabei sei herausgekommen, dass die durchschnittliche nominale Rendite eines Portfolios aus 75% S&P 500 und 25% Rohstoffaktien bei einem Betrachtungszeitraum von zehn Jahren höher gewesen sei als für den Gesamtmarkt, bei geringerer Standardabweichung. Interessanterweise seien die Ergebnisse ganz ähnlich, wenn auch weniger dramatisch, bei einer Aufteilung in 90% S&P 500 und 10% Rohstoffaktien. Es verwundere nicht, dass die Sharpe-Ratio auf Basis dieser Werte ebenfalls nichts anderes ausdrücke.



Aus der Quantenphysik wisse man, dass Dinge in zwei Zuständen vorkommen könnten. Materie habe sowohl Teilchen- als auch Wellencharakter, und Rohstoffaktien seien einerseits zyklischer Natur, könnten andererseits aber auch als effektiver Diversifikator in einem Portfolio dienen. Mit den Worten Schrödingers liege darin "weder eine Unklarheit noch ein Widerspruch". Entscheidend sei die Zeitspanne der Betrachtung. Während Rohstoffe kurzfristig an den Konjunkturzyklus gebunden seien, würden sie über längere Zeiträume tendenziell ihrem eigenen Rhythmus folgen. Nicht jeder Anleger denke in 10-Jahresperioden und die Experten von Janus Henderson hätten deshalb die Risiko-Rendite-Analyse anhand der gleichen Daten auch für rollierende 5-Jahreszeiträume durchgeführt. Die Ergebnisse seien sehr ähnlich gewesen.



Zusammengefasst ergebe sich also, dass die Aufnahme von Rohstoffaktien (inklusive Landwirtschaft) in ein Portfolio bei 5- oder 10-jährigem Betrachtungszeitraum wahrscheinlich zu besseren Renditen bei geringerem Risiko führe.



Die Abteilung Global Natural Resources bei Janus Henderson bestehe aus vier fest zugehörigen Spezialisten, die zusammen über 125 Jahre Erfahrung in der Investmentbranche besitzen und seit über 30 Jahren aktive globale Rohstoffportfolios verwalten würden. Ziel des Teams sei die Erwirtschaftung einer attraktiven risikoadjustierten Rendite für Kunden durch ein Engagement in denjenigen Bereichen des Rohstoffsektors, in denen das Geld am dringendsten benötigt werde. Dabei würden die Experten von Janus Henderson einen Investmentprozess anwenden, in dem Qualität und der Gedanke einer verantwortungsvollen Kapitalanlage fest verankert seien. So wie das Team kurzfristiges Trading vermeide, sollten vielleicht auch Anleger längerfristig denken, um aus dem Rohstoffsektor das Beste herauszuholen.



Aus Sicht der Experten von Janus Henderson sei es weitaus besser, den Horizont nach Goldklumpen abzusuchen, als auf dem Gehsteig Pennys aufzusammeln. Die Unternehmen des Rohstoffsektors könnten sich derzeit bei Finanzkraft, Cashflows und Dividendenrenditen im Vergleich zum übrigen Markt sehen lassen. Nach Einschätzung des Teams seien die Bewertungen auf dem derzeitigen Niveau attraktiv, und ein langfristiges Investment könnte sich als lohnend erweisen. (Ausgabe vom 24.10.2019) (28.10.2019/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Tal Lomnitzer, Senior-Portfoliomanager in der Abteilung Global Natural Resources bei Janus Henderson, erörtert die starke Nachfrage nach Rohstoffen, angetrieben vom wachsenden weltweiten Energiebedarf.Er erörtere zudem die Vorteile eines langfristigen Engagements in der Anlageklasse als Teil eines ausgewogenen Portfolios.Der globale Rohstoffsektor gelte allgemein als stark zyklisch. Das führe viele Anleger in Versuchung, ihren Ein- und Ausstieg zeitlich auf den Konjunkturverlauf abzustimmen. Die Experten von Janus Henderson Investors hätten Verständnis für diese Haltung. Ein falsches Timing beende manche Karriere vorschnell, wohingegen die Wahl des richtigen Zeitpunkts äußerst positive Folgen haben könne. Der gebannte Blick auf die kurzfristigen Konjunkturaussichten sei von daher nur natürlich. Allerdings könne die Verengung des Blicks auf kurze Zeiträume dazu führen, dass die erheblichen Vorteile einer längerfristigen Perspektive übersehen würden.Die Experten von Janus Henderson würden Anleger ermuntern, ein Investment im Rohstoffsektor als Teil ihrer langfristigen Asset-Allokation in Betracht zu ziehen und in Rohstoffen ein Investment zu sehen, nicht bloß ein Trading-Objekt. Im Unterschied zu anderen Segmenten des Markts hätten Rohstoffaktien (also Aktien von Unternehmen aus den Bereichen Roh- und Werkstoffe, Energie und Landwirtschaft) gezeigt, dass sie mit dem breiten Aktienmarkt auf lange Sicht negativ korrelieren könnten. Dabei hätten sie das Potenzial, ähnlich hohe Renditen abzuwerfen.Natürliche Ressourcen seien ebenso grundlegende wie unverzichtbare Bausteine der wirtschaftlichen Entwicklung. Die Nachfrage nach einigen Rohstoffen wie Kohle und Öl werde wahrscheinlich nicht mehr lange steigen und dann sogar sinken, doch andere Ressourcen seien weiter gefragt, und die Nachfrage nach ihnen dürfte zunehmen. So würden Kupfer, Lithium, Kobalt, Nickel, Eisenerz und Silber für die erneuerbaren Energien benötigt. Die Digitalisierung erfordere riesige Serverfarmen und enorme Mengen an Energie. Auf dem Weg zu einer digitalisierten, elektrifizierten Zukunft, in der auf fossile Brennstoffe völlig verzichtet werden könne, würden Rohstoffe eine entscheidende Rolle spielen. Die Nachfrage nach Energiequellen und Nahrungsmitteln für die Zukunft wachse, und Antworten auf die Frage, woher sie kommen sollten, könne nur der Rohstoffsektor geben. Parallel zum globalen Wandel würden sich auch die Beiträge ändern, die einzelne Bereiche des Sektors leisten würden.