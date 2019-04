Auf der Angebotsseite würden die Prognosen einer sinkenden Goldproduktion in der ganzen Welt auffallen. Der Gipfel der Goldförderung scheine überschritten. Seit Jahren seien keine neuen nennenswerten Vorkommen mehr erschlossen worden. Auf der ganzen Erdoberfläche gebe es kaum noch einen Quadratmeter, der nicht auf Rohstoffvorkommen untersucht worden sei. Bei steigenden Förderkosten hätten die gedrückten Marktpreise der letzten Jahre nicht ausgereicht, um für die Minen interessante Investitionen vorzunehmen. Die tiefste Mine in Südafrika liege 4.000 m unter der Oberfläche. Neue Vorkommen, Wiederverwendung alter Förderungen, Recycling usw. würden nicht ausreichen, um die Gesamtförderung unverändert zu halten. Zwischen Entdeckung eines neuen Vorkommens, der Erschließung, Förderung, Verfeinerung und Verarbeitung seien immer mehr Jahre erforderlich, wodurch sich Gold automatisch verteuere.



Auf der Nachfrageseite falle das steigende Interesse privater Haushalte an Goldanlagen sowie die Käufe der Zentralbanken auf. Private Haushalte in Deutschland würden laut ReiseBank AG inzwischen 8.918 t Gold (zum Vergleich US-Notenbank 8.300 t) halten. In Europa berichte der WGC über goldunterlegte Funds im 1Q 2019 (ETP exchange-backed products) mit einem Rekordbestand von 1.121 t. Als Gründe für den starken Anstieg seit 2016 nenne der WGC die expansive Notenbankpolitik mit negativen Zinsen, die Zunahme der geopolitischen Spannungen und die in den letzten drei Jahren unbefriedigende Performance der Finanzmärkte.



Seit Anfang der siebziger Jahre (Ende von Bretton Woods) hätten die Zentralbanken noch nie so viel Gold gekauft wie in 2018. Der World Gold Council (WGC) schätze die Käufe auf netto 651,5 t (+74% ggü. 2017). Seit Anfang 2019 würden die Käufe anhalten. Im gesamten Jahr 2019 würden die Zentralbankkäufe auf wiederum 600 t geschätzt.



Im Monat März habe die People's Bank of China ihre Goldreserven um 11,2 t aufgestockt. Im Februar seien es 9,95 t nach 11,8 t im Januar und 9,95 t im Dezember gewesen. Die Bank of Russia habe im vergangenen Jahr 274 t Gold gekauft. China könnte stärkster Goldkäufer in 2019 werden, wenn das Tempo aus dem 1. Quartal anhalte. Mit den kontinuierlichen Zukäufen der Zentralbanken stelle sich die Frage: Würden sie sich bereits auf eine Änderung der Rolle des Goldes im Weltwährungssystem und eine abnehmende Bedeutung des US-Dollar als internationale Leitwährung vorbereiten? Hinzu komme die gestiegene Unsicherheit an den Finanzmärkten, vor der sich die Zentralbanken ebenso wie die privaten Anleger schützen wollten. Das Institute of International Finance schätze die Schulden in der ganzen Welt auf knapp USD 250 Billionen oder 320% des Welt-BIP. Die Gesamtverschuldungen der Regierungen seien mit rund USD 65 Billionen und die der nicht-finanziellen Unternehmen mit rund USD 72 Billionen außer Kontrolle geraten.



Folgerung: Die Zeit sei gekommen, um Bestände an Edelmetallen im Portefeuille aufzustocken. (24.04.2019/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis schlägt gegenwärtig starke Kapriolen, so Dr. Eberhardt Unger von "fairesearch".Erst habe er sich seit Anfang März von USD 1.287 pro Unze bis auf USD 1.320 erholt, dann sei er Mitte April wieder auf USD 1.275 zurückgefallen. Üblicherweise schwanke er mit den Wechselkursen des US-Dollar in einer inversen Korrelation, doch zuletzt lasse sich ein Zusammenhang mit dem Kurs der US Valuta kaum ausmachen. Andererseits falle aber auf, dass gleichzeitig die Renditenstrukturkurve in den USA wieder einen inversen Verlauf angenommen habe. Die 10-j. Renditen der Treasuries seien unter die Sätze für Dreimonatsgeld gefallen. Das würden die Börsen dahin interpretieren, dass die Gefahren einer neuen Rezession heraufziehen könnten. Die FED habe ihren geldpolitischen Kurs schon geändert und plane vorerst keine neuen Zinserhöhungen. Und US Präsident Trump habe erneut Kritik an der FED geübt und diese als zu restriktiv bezeichnet. Hierdurch aber untergrabe er die Unabhängigkeit der US-Notenbank und gleichzeitig ihre Stabilitätsorientierung. Damit würden neue Inflationsgefahren geschürt.Für Goldinvestoren sei dies ein wichtiges Vorzeichen, da die Vorwegnahme künftiger Zinssenkungen Gold zu einer günstiger werdenden Anlagealternative werden lasse. Inzwischen zeichne sich auch wieder eine Wende bei den Inflationserwartungen ab. So seien die Rohstoffpreise, die sich allmählich bis zur Ebene der Verbraucherpreise auswirken würden, zuletzt wieder bemerkenswert gestiegen.