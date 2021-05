Skandinavische Spielehersteller mit langer Geschichte

Diese Unternehmen sind hervorragende Beispiele dafür, warum nordeuropäische Glücksspielunternehmen an der Börse überdurchschnittlich erfolgreich sind. Bei den Top-Unternehmen aus diesem Bereich kommen langjährige Erfahrung im Bereich der Spieleproduktion mit ständiger Innovation zusammen. So entstehen regelmäßig tolle neue Slots und Casinospiele, für die sich die Spieler weltweit begeistern.



Gleichzeitig haben es beide Firmen geschafft ist als komplette Casinodienstleister zu positionieren, die für die Online Casinos alle wesentlichen Bereiche der Wertschöpfungskette abwickeln und daran verdienen. Für die Casinos hat dies den Vorteil, dass die gesamte Software aus einer Hand kommt und man sich auf eine zuverlässige Casinoumgebung durch solch einen Dienstleister verlassen kann.



Die Zukunft nordeuropäischer Firmen im Glücksspielmarkt

Gleich mehrere börsennotierte nordeuropäische Firmen haben sich im Glücksspielmarkt fest etabliert und gehören zu den weltweiten Marktführern bei der Software für Online Casinos. Trotzdem ist dieser streng regulierte Markt natürlich stetig in Bewegung und Veränderungen durch nationale Regulierungen, technische Innovationen und die Vorlieben der Spieler gehören zum Geschäft.



Zum Erfolgsmodell nordeuropäischer Glücksspielunternehmen gehört es, solche Veränderungen nicht zu scheuen, sondern sie aktiv zu gestalten. Für die Spielehersteller und auch die Casinos und Wettanbieter selbst nutzen solche Veränderungen auch, um das eigene Geschäft zu erweitern und neue Chancen im Markt zu nutzen. Der Markteintritt in neue Länder, das Eindringen in neue Geschäftsfelder und natürlich die kontinuierliche Bereitstellung neuer und innovativer Spiele werden nordeuropäischen Glücksspielunternehmen in Zukunft weiter tolle Wachstumsmöglichkeiten bieten.



Aktuell wird dabei gerade der Glücksspielmarkt in den USA liberalisiert, mehrere Staaten Europas führen neue Regelungen für das Online-Glücksspiel ein und der Trend zum Spielen in der virtuellen Realität hat erste massentaugliche Produkte hervorgebracht.



Nordeuropäische Glücksspielunternehmen sind hier bestens positioniert, haben ihre Fühler aber auch in Richtung der Zahlungsdienstleister ausgestreckt und suchen nach Möglichkeiten in diesen Markt ebenfalls einzudringen. Vielen Glücksspielunternehmen aus Nordeuropa stehen also vermutlich auch gute Zeiten an der Börse bevor. (11.05.2021/ac/a/m)









