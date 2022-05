Marktübersicht der beliebtesten Glücksspielunternehmen

Vielversprechende Aktien von Glücksspielanbietern 2022

MGM Resorts International hat die bekanntesten Casinos in Las Vegas. Darunter das Bellagio, The Mirage, MGM Grand und viele weitere Branchengrößen. Zusätzlich in Macau gibt es Geschäftsbeteiligungen. MGM Resorts International hat eine Marktkapitalisierung von 19,7 Milliarden US-Dollar.



Ein weiterer Gigant ist Flutter Entertainment Inc. Zu ihren Brands gehören Sky Bet, Sky Vegas, Pokerstars und viele weitere bekannte Marken. Das Unternehmen schaffte ein Wachstum von 12%. Es ist davon auszugehen, dass in Zukunft das Unternehmen ihr Angebot weiter ausbauen kann und die Aktien steigen werden.



Zwei weitere Unternehmen sind Rush Street Interactive und Penn National Gaming. Beide Unternehmen gehören zu den größten in der Branche und anbieten unzählige Hotelzimmer und Spielautomaten.



Warum sollte man Aktien von Glücksspielunternehmen nicht ignorieren?

Die besten Investitionen heutzutage sind landbasierte Casinos und Online Casinos. Die Buchmacher gehören auch dazu, denn sie sich in einem unglaublichen Tempo entwickeln. Gerade Online Casinos bieten das volle Programm an und lassen beim Kunden keine Wünsche offen. Vor allem die guten Promotion-Angebote locken immer mehr Spieler an.



Deshalb ist es nicht ungewöhnlich, dass Online Casinos echtes Geld verschenken. Casino Bonus ohne Einzahlung 2022 ist einer der vielen Aktionen, die Online Casino vergeben. Im ersten Moment klingt das nach keiner gewinnversprechenden Strategie. In Wirklichkeit ist das Gegenteil der Fall. Anstatt das Geld für teure Werbeagenturen auszugeben, wird hier das Budget an die Spieler weitergegeben, womit der Werbeeffekt eintritt.



Der Glücksspielmarkt wächst international immer weiter. In vielen Ländern werden bereits eigene Lizenzen vergeben und in Zukunft werden es wohl noch mehr werden. Kaum eine andere Branche hat so hohe Wachstumsraten zu verzeichnen wie die Glücksspielindustrie. Das sind gute Nachrichten für Anleger.



In den USA kommen immer mehr Staaten hinzu, das Glücksspiel legalisieren und hauptsächlich im Online-Bereich tut sich da einiges. Europa ist nach wie vor an der Spitze und wird in der nächsten Zeit immer Vorreiter bleiben. Mehr Staaten werden bewusst, dass Glücksspiel viele Steuereinnahmen lukriert und auf diese Einnahmen will man nicht verzichten.



Gerade in der Corona-Pandemie haben viele Staaten hier ihre Sicht geändert und sind zu dem Schluss gekommen, dass es liberalere Gesetze bezüglich Glücksspiels braucht. All diese Entwicklungen führen zu einem großen Wachstum auf dem ohnehin großen Markt. Aktien im Glücksspielbereich können durchaus als Langzeitinvestition betrachtet werden.



Wer noch keine Aktien in diesem Bereich hat, sollte darüber nachdenken in die größten Unternehmen zu investieren. Selbst wenn die Gesetzeslage sich in ein paar Ländern verschärfen sollte, ist der Markt international zu betrachten.



Fazit - an die Risiken denken

Glücksspielaktien sind vielversprechend. Die Unternehmen sind an der Börse gelistet und man kann von ihrem Aufstieg profitieren. Man darf aber nicht vergessen, dass Aktien immer ein Spekulationsgeschäft sind und es keine 100% Garantien gibt. Wer Geld in Aktien investiert, kann Geld verlieren.



Man muss sich dem Risiko immer bewusst sein und mit Bedacht vorgehen. Gewinnversprechungen wären unseriös. Es gibt nur Prognosen und diese fallen positiv aus. Sie können nicht garantieren, dass man damit Gewinn machen wird. In jedem Fall sollte man sich näher mit dem Thema beschäftigen, bevor man echtes Geld investiert. (16.05.2022/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Glücksspiel gibt es seit jeher. Bereits in der antiken Menschheitsgeschichte wurden Glücksspiele gezockt. Dazu wurden Steine, Stäbchen oder anderes Material verwendet. Damit gehört Glücksspiel zu einem der ältesten Gewerbe der Welt. Und heute noch ist Glücksspiel populär. Gerade in den letzten Jahren konnte die Branche durch Corona große Zuwächse machen.Sogar abseits der Pandemie befindet sich die Glücksspielbranche auf einem aufsteigenden Ast. Durch die Digitalisierung wandern immer mehr Spieler zu Online Casinos und somit kann die Verfügbarkeit und die Erreichbarkeit erhöht werden. Jederzeit von überall aus kann das Angebot genutzt werden.Daher gehören Glücksspielaktien zu den nachhaltigsten überhaupt. In den meisten Ländern der Welt ist Glücksspiel ohnehin erlaubt und immer mehr Länder lockern ihre Vorgaben oder vergeben sogar eigene Lizenzen an Online Casinos. Der Trend geht weiterhin in Richtung aufwärts. Glücksspielaktien sind gerade für Langzeitanleger besonders profitabel . In diesem Artikel beleuchten wir die Sache etwas näher.2019 betrug der weltweite Glücksspielmarkt 53,7 Milliarden US-Dollar. Man rechnet bis 2027 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 11,5%. Das liegt unter anderem an der immer weiter steigenden Digitalisierung. Smartphones finden immer mehr Abnehmer und der Internetzugang wird weltweit immer mehr ausgebaut. Digitale Produkte und Dienstleistungen sind in den letzten Jahren um 28% gewachsen.Davon profitiert die Glücksspielindustrie und wächst mit dem Markt mit. Die Blockchain Technologie hat dazu beigetragen, dass der Glücksspielmarkt wächst. Bitcoin und andere Kryptowährungen werden längst im Internet und in Online Casinos als Zahlungsmethode benutzt. Damit konnte die Sicherheit verbessert werden und die Datenverschlüsselung wurde damit weiter ausgebaut.Den größten Anteil am Glücksspielmarkt hat Europa mit 22 Milliarden US-Dollar. Das liegt daran, dass viele Länder Online Casinos legalisiert haben und die Technik in Europa weit fortgeschritten ist. Zu den größten Online-Glücksspielmarken gehören Bet365 Group Ltd., Sky Wetten, Paddy Power Betfair PLC, Ladbrokes Coral Group PLC, 888 Holdings PLC, William Hill PLC, Die Stars Group Inc., Betsson AB und viele weitere. Eine Investition in diese Unternehmen zahlt sich in jedem Fall aus und ist vielversprechend.Welche Aktien soll man nun kaufen, um langfristig positive Gewinnprognosen zu haben? Wir haben hier ein paar Tipps für euch und zeigen euch die Unternehmen, die am vielversprechendsten sind. Als erstes Unternehmen sei hiererwähnt. Dabei handelt es sich um einen der größten Sportwetten Anbieter. Während Corona konnte das Unternehmen seine Umsätze auf 614,5 Millionen US-Dollar verdoppeln und im Jahr 2021 gelang dies ein weiteres Mal. Über 1,3 Millionen zahlende Kunden erreicht das Unternehmen.