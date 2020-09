Um das Thema Big Tech zu spielen, müssten sich Anleger nicht in Titeln engagieren, die gerade die Schlagzeilen bestimmen würden und entsprechend hoch bewertet sei. Ein Beispiel sei der südkoreanische Smartphone-Zulieferer Samsung, die mit einem cash-adjustierten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 10 bei Wachstum von 5 Prozent gehandelt werde.



Auch der Gaming-Sektor könnte die Wertentwicklung der Big Techs übertreffen. Mehrere strukturelle Wachstumstreiber würden diesen Sektor prägen: So unterschätze der Markt die Margen und überschätze die Zyklizität. Zugleich dürfte das zunehmende Streaming den adressierbaren Markt erweitern, während die digitale Distribution die Margen der Anbieter positiv beeinflusse. Japanische Branchenvertreter würden gegenüber ihren US-Pendants über großen Aufholbedarf verfügen. Darüber hinaus seien sie sehr günstig bewertet und hätten mit starken Ergebnissen überzeugen können. Aussichtsreich sei neben Sony und Nintendo auch der Hersteller von Videospielen und Mangas, Square Enix.



Ein deutliches Aufholpotenzial würden auch Vishay Intertechnology, Tomtom und Arrow Electronics dank ihres Exposures zum Automobilsektor bergen. Hersteller von Komponenten für autonomes Fahren und Elektroautomobile seien grundsätzlich interessant geworden, weil sie säkulares Wachstum mit günstigen Bewertungen vereinen würden.



Anleger, die in China würden investieren wollen, sollten ihr Augenmerk auf stark unterbewertete Titel wie Lenovo legen. Das Gezerre um die chinesische Video-App Tiktok zeige exemplarisch, dass es politische Risiken gebe, die ins Kalkül einfließen müssten und daher äußerst günstige Bewertungen erforderlich seien, um diesen Werten Attraktivität zu verleihen. Indirekt mit entsprechend weniger Risiken am Wachstum in China partizipieren könnten Anleger mit Unternehmen wie Nintendo und Square Enix, deren China-Geschäft von dem jüngst abgeschlossenen Deal mit dem Internetriesen Tencent erheblich profitieren dürfte. (02.09.2020/ac/a/m)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Luxemburg (www.aktiencheck.de) - Manche Marktakteure befürchten, dass der Telekomsektor zur Value-Falle werden könnte: Die Aktienperformance ist hinter den Erwartungen zurückgeblieben, während die Gewinnprognosen nur wenig überzeugen, so Mikko Ripatti, Senior Sales Portfolio Manager bei DNB Asset Management.Das Gegenteil sei der Fall: Erweitere man den Blick von drei auf sechs Monate, dürfte dieser Subsektor am wenigsten von Prognose-Änderungen nach unten betroffen sein. Mit einer Abwärts-Anpassung von 4 Prozent stehe dieser Subsektor bereits jetzt besser da als andere Bereiche des Technologie-Sektors. Basierend auf diesen niedrigen Erwartungen bedürfe es keiner besonderen Überraschungen mehr, um eine Outperformance zu generieren. Auch aufgrund ihrer guten Geschäftsmodelle böten Telekomtitel signifikantes Aufholpotenzial. Künftig dürften sie nicht mehr mit einem durchschnittlichen Kurs-Gewinn-Verhältnis von zehn, sondern eher über 25 bewertet werden.Deutlich zu teuer sei hingegen der Software & Services-Sektor mit teils abenteuerlichen Kurs-Gewinn-Verhältnissen. Berücksichtige man die Aktienoptionen als Teil der Kompensation der Führungskräfte, lägen sie häufig zwischen 60 und 100, was eine deutliche Untergewichtung dieses Subsektors nahelege. Nach dem starken Kursanstieg der vergangenen Monate sei viel heiße Luft im Markt - was langfristig nicht gut gehen könne. Apple (ISIN US0378331005/ WKN 865985) sei ein Beispiel für einen Titel, den Anleger derzeit nicht im Portfolio haben müssten. Die Aktie sei in diesem Jahr um mehr als 70 Prozent gestiegen, während die Prognosen für den Gewinn je Aktie nur um ein Prozent angehoben worden seien. Das Betriebsergebnis (EBIT) liege auf dem gleichen Niveau wie 2015.