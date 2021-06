12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.



Börsenplätze Warimpex-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Warimpex-Aktie:

1,185 EUR +3,49% (11.06.2021)



Wiener Börse-Aktienkurs Warimpex-Aktie:

1,19 EUR +1,28% (14.06.2021, 11:35)



ISIN Warimpex-Aktie:

AT0000827209



WKN Warimpex-Aktie:

A0LGV4



Ticker-Symbol Warimpex-Aktie Deutschland:

WFS



Ticker-Symbol Warimpex-Aktie Wien:

WXF



Kurzprofil Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG:



Die 1959 gegründete Warimpex (ISIN: AT0000827209, WKN: A0LGV4, Ticker-Symbol: WFS, Wien: WXF) ist eine Immobilienentwicklungs- und Investmentgesellschaft mit Sitz in Wien und notiert an den Börsen in Wien und Warschau. Warimpex entwickelt Immobilen und betreibt Projekte solange selbst, bis durch einen Verkauf die höchste Wertschöpfung realisiert werden kann. Dabei werden die langfristige strategische Planung und kurze Entscheidungswege eines familiengeführten Betriebs mit der Transparenz und wirtschaftlichen Flexibilität eines börsennotierten Unternehmens optimal verbunden.



Warimpex baut darüber hinaus auf über 60 Jahre Geschäftserfahrung in Zentral- und Osteuropa und übernimmt hier echte Pionierfunktion, beispielsweise mit der ersten Entwicklung eines Designhotels in diesem Raum überhaupt. In den vergangenen 40 Jahren entwickelte Warimpex Immobilien mit einem Volumen von mehr als einer Milliarde Euro und ist bis heute in Polen, Russland, Ungarn, Deutschland und Österreich fest verankert. (14.06.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Warimpex-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Oliver Simkovic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des Hotel- und Gewerbeimmobilienunternehmens Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG (ISIN: AT0000827209, WKN: A0LGV4, Ticker-Symbol: WFS, Wiener-Börse-Symbol: WXF).Das Unternehmen treibe seine Projektentwicklungsaktivitäten weiter voran, wobei für das Projekt Mogilska III in Krakau und ein Büroobjekt in Bialystok bereits Baugenehmigungen vorlägen. Die Unternehmensleitung habe auf ein gutes Mietinteressehingewiesen und erwarte einen Baustart im laufenden Jahr. Ein weiteres Büroprojekt befinde sich neben dem Chopin Hotel in Krakau in Planung.Der sich im Bau befindliche Avior Tower One im russischen St. Petersburg sei im Rohbau fertiggestellt und solle laut Plan in Q2/2022 eröffnet werden. Die erhaltene Baugenehmigung für das Mogilska III-Projekt in Krakau habe in Q1 bereits zu positiven Bewertungseffekten geführt und die Analysten würden davon ausgehen, dass weitere positive Effekte für das Büroobjekt in Bialystok und nach Vorlageeiner Baugenehmigung auch für das Entwicklungsprojekt neben dem Chopin Hotel zu erwarten seien.Die Erlöse aus Investitionsprojekten seien in den vergangenen Quartalen im Vergleich zum Vorjahr gesunken, was aber nicht auf eine schlechtere operative Entwicklung zurückzuführen sei. Hauptverantwortlich seien Währungseffekte gewesen, belastet hätten vor allem der Russische Rubel und der Polnische Zloty. Die russischen Umsätze und ein kleiner Teil der Erlöse in Polen würden in lokaler Währung generiert und unterlägen daher einem Wechselkursrisiko. Da die starke Abwertung der lokalen Währungen in den letzten Monaten nachgelassen habe, würden die Analysten eine Stabilisierung der Währungseffekte erwarten. Einige Aufwendungen für Investmentimmobilien und die Betriebskosten des russischen Hotels Crowne Plaza würden in lokaler Währung getätigt, was eine teilweise natürliche Absicherung darstelle.Das Crowne Plaza Hotel in St. Petersburg habe bereits eine relativ starke Verbesserung der Auslastung auf momentan 46% verzeichnet und es sei davon auszugehen, dass die Erholung bis zum Hochsommer weiter anhalte. Dies sei das einzige vollkonsolidierte Hotel gewesen, welches während der Pandemie in Betrieb gewesen sei. Das Hotelobjekt in Darmstadt, das renoviert worden sei, solle im Laufe des Jahres eröffnet werden.Bernd Maurer und Oliver Simkovic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, stufen Warimpex von "halten" auf "kaufen" hoch und erhöhen das Kursziel von EUR 1,40 auf EUR 1,50. Das Unternehmen entwickle neue Büroprojekte an Standorten mit positiver Nachfrageentwicklung. Dies sollte das Wachstum und die Rentabilität des Portfolios in den kommenden Jahren unterstützen. Zusätzlich habe in den letzten Monaten eine Stabilisierung der Wechselkurse beobachtet werden können und der Aktienkurs habe sich von den Tiefstständen infolge der Corona-Pandemie bisher kaum erholt. Die Aktie verzeichne zwar eine vergleichsweise geringe Liquidität, erscheine jedoch mit einem Abschlag von 46 bis 54% auf den Nettovermögenswert attraktiv. (Analyse vom 14.06.2021)