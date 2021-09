5. Zwischen RBI oder einer mit ihr verbundenen juristischen Person und dem Emittenten war in den vorangegangenen 12 Monaten eine Vereinbarung über die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates in Kraft bzw. ergab sich in diesem Zusammenhang die Verpflichtung zu einer Zahlung oder zum Erhalt einer Entschädigung; wobei eine Offenlegung nur dann erfolgt, wenn dadurch die Vertraulichkeit von Geschäftsinformationen nicht verletzt wird.



Kurzprofil Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG:



Die 1959 gegründete Warimpex (ISIN: AT0000827209, WKN: A0LGV4, Ticker-Symbol: WFS, Wien: WXF) ist eine Immobilienentwicklungs- und Investmentgesellschaft mit Sitz in Wien und notiert an den Börsen in Wien und Warschau. Warimpex entwickelt Immobilen und betreibt Projekte solange selbst, bis durch einen Verkauf die höchste Wertschöpfung realisiert werden kann. Dabei werden die langfristige strategische Planung und kurze Entscheidungswege eines familiengeführten Betriebs mit der Transparenz und wirtschaftlichen Flexibilität eines börsennotierten Unternehmens optimal verbunden.



Warimpex baut darüber hinaus auf über 60 Jahre Geschäftserfahrung in Zentral- und Osteuropa und übernimmt hier echte Pionierfunktion, beispielsweise mit der ersten Entwicklung eines Designhotels in diesem Raum überhaupt. In den vergangenen 40 Jahren entwickelte Warimpex Immobilien mit einem Volumen von mehr als einer Milliarde Euro und ist bis heute in Polen, Russland, Ungarn, Deutschland und Österreich fest verankert. (10.09.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Warimpex-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Oliver Simkovic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Hotel- und Gewerbeimmobilienunternehmens Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG (ISIN: AT0000827209, WKN: A0LGV4, Ticker-Symbol: WFS, Wiener-Börse-Symbol: WXF).Im zweiten Quartal habe Warimpex einen Gewinn von EUR 2,3 Mio. erwirtschaften können, was vor allem auf das wieder leicht erstarkende Hotelgeschäft zurückzuführen sei. Die Hotels seien, mit Ausnahme von Darmstadt, geöffnet gewesen und hätten trotz weiterhin schwierigen Umfelds ein ungefähr ausgeglichenes Ergebnis erzielen können. Nach der Wiedereröffnung des Hotels in Darmstadt, welches in den nächsten Monaten ein ausgeglichenes Ergebnis erreichen dürfte, und unter der Annahme eines halbwegs stabilen Umfelds, sollte das Hotelgeschäft im zweiten Halbjahr einen leicht positiven Beitrag leisten.Die Prognoseänderungen der Analysten seien hauptsächlich auf eine Anpassung der Kostenannahmen (ca. -10%) aufgrund des Geschäftsverlaufs im ersten Halbjahr zurückzuführen. Bis auf die staatlichen Unterstützungsmaßnahmen in Höhe von EUR 1,6 Mio. würden die Analysten die restliche positive Kostenentwicklung als nachhaltig erachten.Mit der Erschließung des Projekts Mogilska III solle noch in diesem Monat begonnen werden und die Fertigstellung werde für 2023 erwartet. Die Analysten würden in ihrer Schätzung mit Baukosten in Höhe von ca. EUR 20 Mio. rechnen, wobei sie von einer Gewinnmarge von 15% ausgehen würden. Der Baustart des Projekts in Bialystok könnte sich ihrer Ansicht nach etwas verzögern, da es sich um eine kleinere Stadt handle und es einige Zeit dauern könnte, bis genug Nachfrage nach dem 32.000 qm großen Projekt vorhanden sei.Das Projekt Chopin in Krakau dürfte noch in diesem Jahr die Baugenehmigung erhalten, was sich laut Angaben des Managements jedoch nur wenig auf die Bewertung auswirken werde, da die erwarteten Baukosten laut Gutachtern gestiegen seien. Für die Büroprojekte in Darmstadt sollten die Genehmigungen Anfang nächsten Jahres erteilt werden.Die Nachfrage nach dem Bürogebäude Mogilska III in Krakau sei groß genug, dass das Unternehmen noch in diesem Jahr mit dem Bau beginnen könne und der Avior Tower 1 in St. Petersburg solle nächstes Jahr fertiggestellt werden.Der Aktienkurs habe sich seit Anfang Juni zwar etwas erholt, die Aktie notiere jedoch weiterhin mit einem erheblichen Abschlag auf den Nettovermögenswert von 40 bis 50%, was angesichts der geplanten Projekte und einer zu erwartenden Stabilisierung des Hotelgeschäfts ausreichend Aufwärtspotenzial bieten sollte.Bernd Maurer und Oliver Simkovic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, bestätigen ihre Kaufempfehlung und erhöhen ihr Kursziel auf EUR 1,60, basierend auf der Anhebung der Schätzungen infolge des guten Ergebnisses des ersten Geschäftshalbjahres. (Analyse vom 09.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.