Wien (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung an den Börsen hat sich im November drastisch verbessert, berichten die Analysten von "FONDS professionell".Immobilien-Aktien, Finanztitel und zyklische Konsumgüter hätten kräftig zulegen können. Die höchsten Gewinne hätten konjunktursensitive Energie-Aktien verbucht, die um 31 Prozent durch die Decke geschossen seien, heiße es von Seiten der Morningstar-Analysten. Auch die Bewertungen auf Sektoren-Ebene seien im November durcheinandergewirbelt worden. Der am stärksten überbewertete Sektor sei nicht mehr der Technologiesektor, sondern die Branche der zyklischen Verbrauchsgüter.Substanzaktien würden sich seit Jahren schlechter als Growth-Titel entwickeln. Dementsprechend weit entfernt würden sie insgesamt von Wachstumsaktien notieren. Über 80 Prozentpunkte Vorsprung seit Oktober 2017 würden Growth-Aktien von ihren Value-Pendants trennen, würden die Morningstar-Experten schreiben. Viele Substanztitel seien dementsprechend unterbewertet. Ob jetzt die Trendwende von Growth zu Value komme, bleibe abzuwarten. Sicher sei aber, dass es sich im November um eine zyklische Rallye an den Märkten gehandelt habe, würden die Analysten schreiben. (11.12.2020/ac/a/m)