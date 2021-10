In den meisten anderen Regionen, inklusive der EU und Deutschland, sei es eher die Angst vor einer Energiekrise als die Krise selbst. Es bestehe die Befürchtung, dass "alles teurer werde", dass das Einkommen nicht eine entsprechende Anpassung erfahre oder gar der Job verloren gehe. Ökonomisch ausgedrückt: Die steigenden Energiepreise könnten die Produktion verteuern und zu Kaufkraftverlusten bei den Konsument:innen führen und so letztlich eine Rezession auslösen. Auch könnten höhere Sprit- und Stromkosten soziale Proteste auslösen, wie sie jetzt etwa in Spanien und Frankreich befürchtet würden. Sollte zudem China seine Energieknappheit nicht in den Griff bekommen, würde das Wachstum dort einbrechen, verbunden mit globalen Auswirkungen. Schließlich sei die Möglichkeit zu berücksichtigen, dass die Notenbanken auf die höhere Inflation mit einer Anhebung der Leitzinsen reagieren und dadurch die Konjunktur abwürgen und / oder die Finanzmärkte in Turbulenzen stürzen würden.



Im Ergebnis hätte man eine durch eine Energiekrise ausgelöste Wirtschaftskrise. Wie wahrscheinlich sei ein derartiges Szenario? Das Risiko sei nicht von der Hand zu weisen, das Basisszenario der Analysten gehe jedoch davon aus, dass die Weltwirtschaft nicht diesen Weg nehme. Dafür gebe es verschiedene Gründe.



Beginne man mit der OPEC und ihren Partnern. Bislang würden die Mitgliedsländer des Ölkartells darauf beharren, die Produktion pro Monat um nicht mehr als 400.000 Barrel/Tag zu erhöhen. Allein die OPEC-Länder hätten im August freie Kapazitäten von fast 7 Millionen Barrel/Tag gehabt, was in etwa 8% der weltweiten Ölproduktion entspreche. Der Druck innerhalb des Bündnisses (und von außen) dürfte steigen, die Förderung schon bald stärker auszuweiten, zumal es zwei Risiken zu beachten gelte: Erstens, dass ein weiterer Anstieg der Energiepreise die weltweite Konjunktur abwürge, was einen tiefen Fall der Ölpreise einleiten würde, und zweitens, dass man die Gelegenheit verpasse, verlorene Marktanteile wieder zurückzugewinnen. Mit dem Anstieg der Erdölförderung, die möglicherweise auch durch eine allmählich stärker werdende Fracking-Tätigkeit in den USA unterstützt werde, sollte auch die Erdgasförderung steigen. Immerhin habe sich der Erdgaspreis in Großbritannien in den vergangenen Tagen wieder etwas von seinem Allzeithoch entfernt.



Weiter sei, gemessen an den Todesfallraten, in den meisten Ländern ein Abebben der Covid-19 Pandemie zu beobachten. Die Menschen würden wieder anfangen zu reisen, es würden Sportveranstaltungen und Konzerte stattfinden und je mehr Geld die Konsumenten für diese Aktivitäten ausgeben würden, desto weniger hätten sie für Fitnessgeräte, Gartenmöbel etc. übrig. Was das mit den Engpässen am Energiemarkt zu tun habe? Nun, die Industrie sei einer der größten Stromkonsumenten und der Energieverbrauch werde fallen oder weniger stark steigen, wenn weniger Güter gekauft und statt dessen mehr Dienstleistungen genutzt würden. Damit dürften es auch eine Entspannung auf vielen Gütertransportwegen geben, so dass auch Öltanker und mit Kohle beladene Massengutfrachter mit weniger Verspätung ihre Ziele erreichen würden.



Und dann seien da noch die Zentralbanken. Sie könnten zwar nur wenig tun, um sich einer Wachstumsschwäche entgegenzustellen. Sie könnten aber Fehler der Vergangenheit vermeiden, indem sie angesichts der fragilen konjunkturellen Lage mit nur sehr vorsichtigen Zinsschritten auf einen Anstieg der Inflation reagieren würden. Die EZB werde in dieser Hinsicht vermutlich nicht vor 2023 aktiv, die FED dürfte 2022 erste Zinsschritte durchführen. Ganz klar, die Notenbanken stünden hier vor keiner einfachen Aufgabe, da sie befürchten müssten, an Glaubwürdigkeit einzubüßen, wenn sie tatenlos einem weiteren Anstieg der Inflation zuschauen würden. Aktionismus, der in der Folge eine Rezession auslöse, würde aber ebenfalls ihrer Reputation schaden. Im Endeffekt werde man ganz im Sinne des ehemaligen Bundeskanzlers Helmut Schmidt lieber einen Prozentpunkt mehr Inflation tolerieren als ein Prozentpunkt mehr Arbeitslosigkeit.



Die Engpässe an den Energiemärkten würden sich in China ganz direkt durch Stromabschaltungen, in den USA und Europa vor allem durch massiv gestiegene Energiepreise manifestieren. Zu Pandemie und Lieferengpässen würden sich jetzt also auch noch angespannte Energiemärkte gesellen. Diese drei Faktoren würden jedoch miteinander zusammenhängen. Eine bessere pandemische Lage, auf die vieles hindeute, sorge letztlich auch für Entspannung bei den Lieferketten und beides zusammen sollte auch die Energiekrise lösen helfen. Im Zuge dieser Entwicklungen könne die Inflation steigen oder auf einem erhöhten Niveau bleiben, ohne dass man ein hartes Gegensteuern der Notenbanken befürchten müsste.



Nach dieser langen Erklärung ein kurzer Satz zum Schluss: Ein gewisses Vertrauen in OPEC, Zentralbanken und die Marktkräfte sei für dieses relativ freundliche Basisszenario nötig. (21.10.2021/ac/a/m)





