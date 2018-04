Zweitens sei die IT-Branche einer der am stärksten übergewichteten Sektoren überhaupt. Im Takt mit den Kursanstiegen der letzten Jahre hätten immer mehr Anleger in die zugehörigen Aktien investiert. Vor allem eine kleine Handvoll der größten Unternehmen sei in vielen Anlegerportfolios stark gewichtet. Facebook, Apple, Amazon, Microsoft (ISIN US5949181045/ WKN 870747) und Google würden beispielsweise etwa 15 Prozent des Marktwerts des gesamten US-amerikanischen S&P 500-Index (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) ausmachen. Deshalb sei es nicht verwunderlich, dass der Sektor als Ganzes einen Ausverkauf erlebe, wenn eine kleine - aber wichtige - Anzahl von Unternehmen mit Schwierigkeiten konfrontiert werde. Klar sei: Mit Blick auf die Rendite, die der Sektor 2017 erzielt habe (40 Prozent in Lokalwährung), würden viele Anleger ihren Finger am Abzug halten und seien dazu bereit, Gewinne mitzunehmen, wenn auch nur die geringste Unsicherheit drohe.



Trotzdem bestehe für IT-Anleger kein Grund zur Angst vor einer neuen Dotcom-Blase. Der Sektor habe sich seit der Jahrtausendwende stark weiterentwickelt und sei heute von allen Branchen am wenigsten verschuldet. Gleichzeitig hätten die Unternehmen hohe Barbestände, die für Aktienrückkäufe und Dividendenausschüttungen genutzt würden.



Rücke eine strengere Regulierung wirklich auf die politische Agenda, werde es kurzfristig natürlich zu Unsicherheiten kommen. Doch sie werde kaum die Geschäftsmodelle von Unternehmen wie Facebook torpedieren. Digitalisierung und die Möglichkeiten, die die Produkte der IT-Gesellschaften als Verbraucher böten, würden weiterhin Bestand haben, und vielen IT-Unternehmen böten sich derzeit stark steigende Ertragsaussichten.



Das Gewinnwachstum im IT-Sektor sei hoch, und von der bevorstehenden Berichtssaison werde allgemein erwartet, dass die Unternehmen sich erneut bei den Ergebnissen übertreffen würden. IT-Unternehmen würden tatsächlich viel Geld verdienen - im Gegensatz zum Beginn des Jahrtausends, als jedes verheißungsvolle Geschäftsmodell von der Börse blauäugig mit Fantasie-Bewertungen honoriert worden sei.



Wenn die IT-Unternehmen in der kommenden Berichtssaison die Gewinnerwartungen erfüllen würden, würden die Experten davon ausgehen, dass dies die Mischung aus schlechten Nachrichten überschatten werde, die das Bild in letzter Zeit dominiert hätten. Gleichzeitig würden satte Gewinne die hohen Bewertungen von IT-Aktien insgesamt rechtfertigen. Daher würden die Experten an ihrer Übergewichtung im IT-Sektor festhalten, da ihrer Meinung nach die fundamentalen Faktoren weiterhin stimmen würden, damit der Sektor auch zukünftig zufriedenstellende Renditen erzielen könne.



Vor allem die Ergebnisse der FAANG-Unternehmen für das erste Quartal würden mit großer Spannung erwartet. Netflix habe seine Ergebnisse bereits am 16. April veröffentlicht, Google (Alphabet) folge am 23. April, Facebook am 25. April, Amazon am 26. April und Apple am 1. Mai. (19.04.2018/ac/a/m)





Kopenhagen (www.aktiencheck.de) - Die großen US-Technologiekonzerne geraten ins Trudeln. Für Investoren stellt sich jetzt die Frage, ob das nur der Anfang ist. Marc Homsy, Leiter Anlagenvertrieb Deutschland bei Danske Invest, beleuchtet die Aussichten für den IT-Sektor.Der vergangene Monat habe Anlegern, die IT-Aktien im Portfolio halten würden, kein Vergnügen bereitet. In den fünf vorangegangenen Jahren habe der IT-Sektor auf Branchenebene die höchste Rendite erzielt. Auch 2018 habe er zunächst stark begonnen, doch seither hätten Anleger miterleben müssen, wie die seit Jahresbeginn erzielte Rendite in kurzer Zeit wieder erodiert sei. Was passiere hier? Und sei damit zu rechnen, dass sich die heftige Korrektur dieser Titel fortsetze?Zwei Ursachen seien nach Ansicht der Experten hauptverantwortlich für die Kursrückgänge:Außerdem seien Uber und Tesla (ISIN US88160R1014/ WKN A1CX3T) vor Kurzem in tödliche Unfälle mit selbstfahrenden Autos verwickelt gewesen. Das habe zu steigender Skepsis über den Einsatz von künstlicher Intelligenz, Automatisierung und Nutzerdaten geführt, die sonst zu den Grundpfeilern für künftiges Gewinnwachstum im boomenden IT-Sektor zählen würden. Die Folge könnte eine strengere Regulierung sein, zum Beispiel wie IT-Unternehmen künftig Daten über ihre Nutzer kommerziell sammeln und verwenden dürften - und dies habe den Sektor großflächig getroffen.