Kurzprofil Walt Disney Company:



Die Walt Disney Company (WDC) (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol Deutschland: WDP, NYSE-Ticker-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (09.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nach Ansicht von Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" ist die Aktie des US-Medienkonzerns Walt Disney Co. (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol Deutschland: WDP, NYSE-Ticker-Symbol: DIS) für Langfrist-Anleger ein Kauf.Werde das jetzt zum Dauerzustand? Walt Disney werde nach "Mulan" auch den Pixar-Animationsfilm "Soul" nicht in die Kinos bringen. Der Entertainment-Gigant werde "Soul" am 25. Dezember in seinem Streamingdienst Disney+ veröffentlichen. Grund sei die Corona-Pandemie, bei der nach wie vor keine Entspannung in Sicht sei.Überraschend komme Disneys Schritt deswegen nicht. Vor wenigen Tagen habe die zweitgrößte Kinokette der Welt, Cineworld, die vorübergehende Schließung ihrer 663 Kinos in den USA und Großbritannien verkündet. Finaler Auslöser für den radikalen Schritt sei die erneute Verschiebung des neuen James Bond "No Time to die" gewesen.Auch Disney habe die Filmstarts einiger potenzieller Blockbuster Corona-bedingt verschoben. So sollten unter anderem "Black Widow", "Tod am Nil" und "West Side Story" erst 2021 in die Kinos kommen.Laut Andreas Deutsch von "Der Aktionär" ist die Walt Disney-Aktie ein Kauf für Langfrist-Anleger. (Analyse vom 09.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Walt Disney-Aktie: