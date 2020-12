Börsenplätze Walt Disney-Aktie:



Kurzprofil Walt Disney Company:



Die Walt Disney Company (WDC) (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (30.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Medienkonzerns Walt Disney Co. (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) unter die Lupe.Dem US-Medienkonzern sei mit Disney+ ein Geniestreich gelungen. In nur 13 Monaten habe die App 86 Millionen Abonnenten gewonnen. Dafür habe Netflix neun Jahre gebraucht. Steven Cahall, Analyst von Wells Fargo, sei sich sicher: Disney+, heute noch ein Minusgeschäft, werde in Sachen Profitabilität enorme Fortschritte machen."Ich denke, dass Disney+ bei den Margen zu Netflix aufschließen wird", so Cahall. Der Rivale komme aktuell (Geschäftsjahr 2020) auf eine EBIT-Marge von 20 Prozent. Die Nettomarge belaufe sich auf zwölf Prozent. Im kommenden Jahr solle die Nettogewinnspanne auf 17 Prozent steigen.Cahall sehe in der Disney-Aktie einen Kauf. Das Kursziel habe der Experte von 182 auf 201 Dollar angehoben.Walt Disney strebe bis 2024 zwischen 230 und 260 Millionen Abonnenten an. Ursprünglich habe der Konzern bis dahin 90 Millionen zahlende Kunden gewinnen wollen.Walt Disney habe massenhaft Content und etliche Lizenzen, sodass der Konzern bestens aufgestellt sei im Streaming-Kampf gegen Netflix und andere Anbieter. Die Aktie, die seit der AKTIONÄR-Empfehlung vom März 33 Prozent im Plus liegt, hat noch ordentlich Luft, so der Experte Andreas Deutsch. (Analyse vom 30.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link