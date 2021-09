Börsenplätze Walt Disney-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

147,60 EUR +1,14% (22.09.2021, 15:23)



XETRA-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

147,82 EUR -3,89% (22.09.2021, 15:11)



NYSE-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

171,17 USD -4,17% (21.09.2021)



ISIN Walt Disney-Aktie:

US2546871060



WKN Walt Disney-Aktie:

855686



Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie Deutschland:

WDP



NYSE-Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie:

DIS



Kurzprofil Walt Disney Company:



Die Walt Disney Company (WDC) (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (22.09.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch von Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Medienkonzerns Walt Disney Co. (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Schlechte Nachricht für Streaming-Fans und Disney-Aktionäre: Die Pandemie könnte dem boomenden Streaming-Geschäft des Konzerns einen Dämpfer verpassen. Disney-CEO Bob Chapek habe am Dienstag gesagt, die Produktion einiger Titel verzögere sich. Das Chartbild habe sich nun merklich eingetrübt."Unsere Mediensparte hat Hunderte von neuen Programmen in der Pipeline, aber das Wiederaufleben von Covid durch die Delta-Variante hat einige unserer Produktionen beeinträchtigt", so Chapek auf einer Investorenkonferenz von Goldman Sachs. Im vierten Quartal werde es demnach weniger Content geben als erwartet.In Bezug auf das langfristige Abonnementwachstum sei Chapek aber noch "sehr optimistisch und zuversichtlich".Den Markt habe dies allerdings nicht beruhigt, die Aktie von Walt Disney habe vier Prozent verloren und sei unter die bedeutende 200-Tage-Linie gerutscht. Nun komme es darauf an, dass die horizontale Unterstützung im Bereich 167 Dollar halte. Tue sie es nicht, drohe ein zeitnaher Abverkauf bis in den Bereich 155 Dollar.Anleger beachten den Stoppkurs bei 135 Euro, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link