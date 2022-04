Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze Walt Disney-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

123,70 EUR -0,23% (01.04.2022, 16:32)



XETRA-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

123,52 EUR -1,17% (01.04.2022, 16:22)



NYSE-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

136,3501 USD -0,59% (01.04.2022, 16:24)



ISIN Walt Disney-Aktie:

US2546871060



WKN Walt Disney-Aktie:

855686



Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie:

WDP



NYSE-Symbol Walt Disney-Aktie:

DIS



Kurzprofil Walt Disney Company:



The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (01.04.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Christian Hinterwallner, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Medienkonzerns Walt Disney Co. (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) weiterhin zu kaufen.Nachdem das vorangegangene Quartalsergebnis recht mager ausgefallen sei, habe Walt Disney das neue Fiskaljahr mit einem Knall eingeläutet. Der Umsatz des US-Konzerns sei im Jahresvergleich um 34% auf USD 21,82 Mrd. geklettert und sei damit leicht über dem allgemeinen Konsens von USD 20,91 Mrd. angesiedelt gewesen. Richtig überzeugen können habe das Unternehmen allerdings beim Gewinn je Aktie, welcher sich mit USD 1,06 mehr als verdreifacht habe und die Analystenschätzungen von im Schnitt USD 0,63 um fast 70% (!) übertroffen habe.Im Bereich des Streaminggeschäfts habe Disney+ mit einem Zuwachs von 11,8 Mio. Kunden überzeugen können. Im vorangegangenen Quartal habe man lediglich 2,1 Mio. Neuabonnenten hinzugewinnen können. Neben der Kundenanzahl habe sich auch der durchschnittliche monatliche Umsatz je Nutzer um 9% auf USD 4,41 erhöht. Positiv habe sich hier einerseits vor allem eine Anhebung der Preise ausgewirkt, andererseits habe die Zusammensetzung der Abonnements eine Rolle gespielt. Zu den Nutzerzahlen von Disney + würden nämlich auch Abonnenten des indischen Streamingangebots Hotstar zählen, bei welchem der Umsatz pro User deutlich niedriger ausfalle als bei direkten Disney+ Abonennten. Während diese im vergangenen Quartal noch 40% der Nutzer ausgemacht hätten, so habe sich deren relativer Anteil auf 35% verringert. Zusammen mit Plattformen wie Hulu und ESPN+ zähle Walt Disney damit insgesamt 196,4 Mio. Streamingabonnements und befinde sich laut CEO Chapek auf gutem Weg das Ziel zwischen 230-260 Mio. Nutzern im Jahr 2024 zu erreichen. In der nahen Zukunft gelte es jedoch erstmal den dieses Jahr auslaufenden Lizenzvertrag mit der indischen Cricket League (indischer Nationalsport), der für Hotstar essenziell sei, zu verlängern. Des Weiteren sei geplant, dass es eine kostengünstigere Version von Disney+ geben werde, die jedoch dafür mit Werbung versehen sein werde.Die am meisten unter Coronarestriktionen leidende Sparte Freizeitparks (Parks & Resorts) habe den Pfad der Erholung weiterhin in großen Schritten fortgesetzt. Man habe mit USD 7,2 Mrd. einen doppelt so hohen Umsatz wie im Vorjahresquartal erwirtschaftet und das operative Ergebnis des Segments habe sich von USD -0,1 Mrd. auf USD 2,5 Mrd. erhöht. Zahlentechnisch befinde sich Walt Disney damit zwar schon wieder in der Nähe der Niveaus vor Corona, die Auslastung der Kapazitäten sei jedoch nach wie vor noch durch diverse Maßnahmen eingeschränkt. Mit der fortschreitenden Überwindung der Pandemie gehe Hinterwallner davon aus, dass sukzessive wieder Normalität einkehre. Insofern sei in den nächsten zwei Jahren mit der Rückkehr der Konsumenten mit einer positiven Geschäftsentwicklung in diesem Bereich zu rechnen. Außerdem habe man gerade das erste mal seit zwei Jahren die Ticketpreise für Themenparks im Bundesstaat Florida um 2-6% erhöht.Mit Filmen habe das Unternehmen mit dem Animationsfilm "Encanto" einen großen Erfolg für sich verbuchen können und mit "Doctor Strange 2" und "Thor 4", die dieses Jahr in den Kinos erscheinen sollten, erwarte man zwei Kassenschlager. Sie sollten am Premierenwochenende jeweils über USD 120 Mio. einspielen. Eine andere Strategie fahre man bei dem neuen Animationsfilm "Rot". Dieser solle gar nicht in den Kinos erscheinen und sei erst seit kurzem exklusiv auf Disney+ verfügbar. Nicht aber in Russland: Als Antwort auf den Einmarsch in der Ukraine pausiere Disney wie viele andere Firmen dort alle Geschäfte und werde somit dort unter anderem keine Filme mehr veröffentlichen. Mitarbeiter sollten jedoch nach wie vor angestellt bleiben.Dennoch bestätigt Christian Hinterwallner, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, aber hiermit seine "Kauf"-Empfehlung für die Walt Disney-Aktie und sieht aktuell eine interessante Einstiegsgelegenheit bei diesem Qualitätstitel. (Analyse vom 01.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.