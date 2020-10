Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Walt Disney Company:



Die Walt Disney Company (WDC) (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol Deutschland: WDP, NYSE-Ticker-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (13.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nach Ansicht von Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" ist die Aktie des US-Medienkonzerns Walt Disney Co. (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol Deutschland: WDP, NYSE-Ticker-Symbol: DIS) für Langfrist-Anleger ein Kauf.Walt Disney passe seine Konzernstruktur an, um sich künftig stärker auf den boomenden Streaming-Markt auszurichten. Die Neuaufstellung bündele das TV- und Filmgeschäft mit den Online-Videodiensten in der neuen Sparte Media and Entertainment Distribution. Die Aktie gehe nachbörslich durch die Decke, gewinne fünf Prozent.Der Umbau solle das Medien- und Werbegeschäft besser mit den Online-Services verknüpfen und Inhalte zugänglicher für die Streaming-Plattformen machen. So werde vor allem Disney+ in der Konzernhierarchie nach vorne gerückt, aber auch die anderen On-Demand-Video-Dienste wie ESPN+ und Hulu.In Zukunft liege der "vorrangige Fokus" auf den Streaming-Services des Unternehmens, so der Konzern.Zum Chef der neuen Sparte sei Kareem Daniel befördert worden. Er sei bereits seit 14 Jahren bei Disney und habe sich zuletzt in der Themenpark-Sparte unter anderem um Fanartikel gekümmert.Statt sich die Wunden zu lecken und auf bessere Zeiten zu hoffen, tue Disney-CEO Bob Chapek genau das Richtige: Er konzentriere sich auf das wachstumsstarke Streaming-Business. Simon Murray, Analyst von Digital TV Research, erwarte bis 2025 200 Millionen Abonnenten. So viele Kunden habe derzeit auch Netflix, das an der Börse mit 238 Milliarden Dollar (1.190 Dollar pro Kunde) bewertet werde. Walt Disney komme derzeit nur auf eine Marktkapitalisierung von 225 Milliarden Dollar.Einschätzung des "Aktionär": Langfrist-Anleger greifen bei Disney zu, so Andreas Deutsch. (Analyse vom 13.10.2020)Mit Material von dpa-AFX