Kurzprofil Walt Disney Company:



Die Walt Disney Company (WDC) (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (16.03.2020/ac/a/n)



Der US-Konzern habe bis zuletzt an seinen Kinostarts festgehalten. Nun seien die Kinostarts von drei großen Filmen (auch "Mulan") ersatzlos gestrichen worden. Dreharbeiten, u.a. zur Realverfilmung von "Arielle", seien eingestellt worden. Diese Nachricht komme kurz nachdem der Walt Disney seine nordamerikanischen Freizeitparks und das europäische Disneyland Paris geschlossen habe. Die asiatischen Vergnügungsparks hätten ihre Shutdowns verlängert.Walt Disney sei ein Top-Unternehmen, das die Krise garantiert überwinde. Sobald SARS-CoV2 im Griff sei, würden die Leute wieder in die Themenparks und die Kinos stürmen. Für Langfrist-Anleger mit Mut zum Risiko bedeute der Kursabsturz eine Einstiegschance. Der Start von Disney+ in Deutschland, dem eigenen Streamingangebot, am 24. März bleibe unberührt. Das sollte der Walt Disney-Aktie dann auch wieder etwas Aufwind geben, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.03.2020)