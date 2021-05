XETRA-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

Die Walt Disney Company (WDC) (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (10.05.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des US-Medienkonzerns Walt Disney Co. (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am Donnerstag stünden die Quartalszahlen an. Die Erwartungshaltung dürfte nicht so hoch sein, außer dem Streaming-Dienst Disney+. Mit den letzten Quartalszahlen habe das Unternehmen seine Zurückhaltung aufgegeben und angekündigt, dass man in den kommenden Jahren Millionen neue Kunden erwarte. Alle Ziele, die man sich gesetzt habe, seien übertroffen worden. Der Aktienprofi verweise dabei auch auf ein anderes Geschäft von Walt Disney: Die Vergnügungsparks hätten in den vergangenen Wochen sukzessive wieder aufgemacht. Es wird interessant zu sehen, wie sich das Ganze bei dem Back to normal-Szenario entwickelt, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 10.05.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link