Kurzprofil Walt Disney Company:



Die Walt Disney Company (WDC) (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (08.08.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Medienkonzerns Walt Disney Co. (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) unter die Lupe.Der Entertainment-Gigant Walt Disney habe mit seinen Quartalszahlen die hohen Erwartungen des Marktes nicht erfüllt - und die Aktie auf Talfahrt geschickt. Dabei habe der Titel kurz vor einem neuen Rekordhoch gestanden. Ein Analyst habe die Resultate "unschön und verworren" genannt. Müsse man sich Sorgen machen um Disney?Walt Disney habe im zweiten Quartal einen Gewinneinbruch von fast 40 Prozent auf 1,8 Milliarden Dollar verbucht. Auch die Erlöse seien trotz eines - auch dank Zukäufen - sehr starken Anstiegs um fast ein Drittel auf 20,2 Milliarden Dollar unter den Prognosen geblieben. Die Aktie sei im Anschluss um über sechs Prozent eingebrochen. Seit Jahresbeginn sei der Kurs aber auch schon um 29 Prozent gestiegen.Zwar hätten die Erlöse in allen Sparten zugelegt, doch belastet worden sei die Bilanz von Sonderkosten durch die Integration zugekaufter Geschäfte von 21st Century Fox und hohen Investitionen in den Auf- und Ausbau von Streaming-Diensten wie Disney+ und Hulu sowie der Online-Version des kriselnden Sportsenders ESPN. Insgesamt seien die Ausgaben um 55 Prozent auf 17,5 Milliarden Dollar geklettert."Die Zahlen sind unschön und verworren", habe Todd Juenger vom US-Analysehaus Bernstein Research kritisiert. "Sie sollten die Anleger eindringlich daran erinnern, dass die Umstrukturierung des Konzerns für die Beteiligten teuer sein wird."Bei Disney sei ein schwächeres Quartal zu vernachlässigen. Viel wichtiger sei, dass der Konzern in Sachen Streaming kräftig aufgerüstet habe (Disney+, ESPN+). Mit Disney+ dürfte Disney schon in wenigen Monaten eine wichtige Rolle im Streaming-Markt spielen. Das Potenzial der App sei noch nicht komplett im Aktienkurs eingepreist."Der Aktionär" bleibt für seine Altempfehlung klar bullish, so Andreas Deutsch. (Analyse vom 08.08.2019)Mit Material von dpa-AFX