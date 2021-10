Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

146,56 EUR -3,63% (18.10.2021, 20:39)



XETRA-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

147,82 EUR -1,83% (18.10.2021, 17:35)



NYSE-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

170,36 USD -3,46% (18.10.2021, 20:24)



ISIN Walt Disney-Aktie:

US2546871060



WKN Walt Disney-Aktie:

855686



Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie:

WDP



NYSE-Symbol Walt Disney-Aktie:

DIS



Kurzprofil Walt Disney Company:



The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (18.10.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Unterhaltungsriesen Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) unter die Lupe.Anleger an der Wall Street hätten am Montag Sorgen wegen des überraschend langsamen Wirtschaftswachstum in China weitgehend abgeschüttelt. Angesichts leicht fallender Ölpreise sei zudem die Furcht vor Inflation wieder etwas in den Hintergrund geraten. So hätten die wichtigsten Aktienindices ihre Anfangsverluste weitgehend wettgemacht. Gewinne hätten insbesondere die Technologiewerte verzeichnet.Die Walt Disney-Aktie büßten derweil am Dow Jones-Ende fast 3,5% ein. Barclays-Analyst Kannan Venkateshwar habe sich in einer aktuellen Studie um das Wachstum des Streaming-Geschäfts (Disney+) gesorgt.Mit dem Kursrutsch trübe sich das Chartbild bei der Walt Disney-Aktie weiter ein. Investierte Anleger sollten den Stoppkurs bei 135 Euro beachten, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Walt Disney-Aktie: