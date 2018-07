Xetra-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

Kurzprofil Walt Disney Company:



Die Walt Disney Company (WDC) (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (27.07.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie des US-Medienkonzerns Walt Disney Co. (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) unter die Lupe.Heute würden die Aktionäre von 21st Century Fox über die geplante Übernahme etlicher Fox-Assets durch Disney abstimmen. Nachdem sich Comcast aus dem Bieterrennen verabschiedet habe, sehe es sehr gut aus für Disney, die Fox-Assets zu erhalten. Die Übernahme lasse sich der Konzern 71 Mrd. USD kosten. Auf den ersten Blick ein fetter Batzen, auf den zweiten Blick eine super Investition. Denn so erhalte man Zugriff auf unzählige Top-Filme, -Serien und Lizenzen. Die Filmemacher bei Fox würden als ungemein kreativ und innovativ gelten. Das Studio plane unter anderem vier Fortsetzungen von "Avatar", dem mit einem Einspielergebnis von 2,8 Mrd. USD erfolgreichsten Spielfilm aller Zeiten.Nicht nur für das Kinogeschäft, auch für seinen neuen Streaming-Dienst, der 2019 starten solle, könne Disney Fox sehr gut gebrauchen. Umfragen zufolge habe jeder dritte Millennial in den USA, also 30 Mio., Interesse an dem Dienst - zumal er dem Vernehmen nach merklich günstiger sein werde als Netflix, wo das Abo im Schnitt zehn USD koste.Der Fox-Deal könnte für Disney weiteren Mehrwert bringen. 21st Century Fox liefere sich mit Comcast einen Bieterkampf um den Pay-TV-Sender Sky. Fox besitze schon 39% an den Briten und bemühe sich schon lange um eine Komplettübernahme. Habe Fox Erfolg, dürfte Sky auch am Ende bei Disney landen.Jetzt stehen die Zeichen auf Fortsetzung der Outperformance, sollte der Fox-Deal problemlos über die Bühne gehen, so Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär". (Analyse vom 27.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Walt Disney-Aktie: