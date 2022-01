XETRA-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

120,68 EUR -9,82% (21.01.2022, 16:13)



NYSE-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

136,88 USD -7,28% (21.01.2022, 16:14)



ISIN Walt Disney-Aktie:

US2546871060



WKN Walt Disney-Aktie:

855686



Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie:

WDP



NYSE-Symbol Walt Disney-Aktie:

DIS



Kurzprofil Walt Disney Company:



The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (21.01.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Medienkonzerns Walt Disney Co. (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) unter die Lupe.Der Ausblick von Netflix auf das erste Quartal habe an der Börse ein mittelschweres Beben ausgelöst. Die Aktie des Streaminggiganten notiere am "Tag danach" mehr als 20% im Minus. Von dem Einbruch würden sich auch die Mitbewerber wie Walt Disney anstecken lassen. Speziell der Chart der Mickey-Mouse-Aktie lasse einem das Blut in den Adern gefrieren.Dow-Wert Walt Disney verliere zur Stunde mehr als 6% auf unter 140 USD. Das sei gleichbedeutend dem niedrigsten Stand seit November 2020. Aus technischer Sicht dürfte jetzt ein Rücksetzer bis zum Tief vom 12. November 2020 bei 134,10 USD anstehen. Angesichts der Abwärtsdynamik, die das Papier zurzeit aufweise, drohe sogar ein Bruch dieser Unterstützung. Die nächste Haltemarke wäre dann die untere Kante des Aufwärtsgaps, das Walt Disney am 9. November 2020 aufgerissen habe.Um diesen Worst Case zu vermeiden, müsste Walt Disney bald die 140-USD-Marke überwinden und das Gap bei rund 147 USD schließen. Dies erscheine angesichts der Zinsangst sehr unwahrscheinlich. Wer investiert sei, setze einen Stopp unterhalb von 134 USD. Alle anderen sollten abwarten, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.01.2022)Börsenplätze Walt Disney-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:121,78 EUR -6,72% (21.01.2022, 16:29)