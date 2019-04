Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Walt Disney-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

116,62 EUR +3,29% (15.04.2019, 15:37)



Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

115,44 EUR +0,03% (15.04.2019, 15:52)



NYSE-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

132,03 USD +1,51% (15.04.2019, 15:38)



ISIN Walt Disney-Aktie:

US2546871060



WKN Walt Disney-Aktie:

855686



Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie Deutschland:

WDP



NYSE Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie:

DIS



Kurzprofil Walt Disney Company:



Die Walt Disney Company (WDC) (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (15.04.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Medienkonzerns Walt Disney Co. (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) unter die Lupe.Endlich! Der Aktie von Walt Disney sei der Ausbruch gelungen. Grund für die 11,5 Prozent Kursplus am Freitag: Der Dow-Konzern steige mit Kampfpreisen in den Streamingmarkt ein. Ende des Jahres solle der Angriff auf Netflix losgehen. Die Pipeline sei zum Bersten gefüllt. Wie weit könne die Aktie steigen?Knapp vier Jahre habe die Disney-Aktie im Seitwärtstrend festgehangen. Nun das: Am Freitag sei das Papier durch die Decke geschossen, habe 11,5 Prozent auf 130 Dollar gewonnen und ein neues Rekordhoch markiert. Erweise sich der Ausbruch als nachhaltig, bedeute dies ein ganz starkes Kaufsignal.Obwohl die Aktie so lange seitwärts gelaufen sei, sei die Langfristig-Performance beeindruckend. Wer seit 1979 dabei sei, könne sich über ein Kursplus von 15.800 Prozent freuen. Der S&P 500 habe in diesem Zeitraum lediglich 2.750 Prozent zugelegt.Seit 1989 sei Disney um 1.870 Prozent gestiegen, während der S&P 500 nur um 865 Prozent geklettert sei.Bei Disney+ solle es exklusiv unter anderem Serien mit Avengers-Figuren und aus dem Star-Wars-Universum geben. Profitieren wolle der Konzern auch von der jüngsten Übernahme der Fox-TV-Sender. So sollten bei Disney+ alle Staffeln der Animationsserie The Simpsons verfügbar sein.Disney+ sollte für die Walt Disney-Aktie der Brustlöser sein. Der Streaming-Markt biete langfristig enormes Potenzial. Grand View Research schätze das weltweite Volumen im Jahr 2025 auf 125 Milliarden Dollar.Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", rät bei der Walt Disney-Aktie investiert zu bleiben. (Analyse vom 15.04.2019)