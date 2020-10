Xetra-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

104,00 EUR -0,44% (07.10.2020, 17:35)



NYSE-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

123,00 USD +1,75% (07.10.2020, 21:28)



ISIN Walt Disney-Aktie:

US2546871060



WKN Walt Disney-Aktie:

855686



Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie Deutschland:

WDP



NYSE Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie:

DIS



Kurzprofil Walt Disney Company:



Die Walt Disney Company (WDC) (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (07.10.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Medienkonzerns Walt Disney Co. (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) unter die Lupe.Das Papier des Unterhaltungskonzerns habe am Mittwoch nach Forderungen eines aktivistischen Investors ihre Kursgewinne ausgebaut. Daniel Loeb fordere von Walt Disney den dauerhaften Verzicht auf die Dividende und stattdessen mit diesen Mitteln den Ausbau des Streaminggeschäfts Disney+. 3 Mrd. USD an jährlichen Dividenden seien besser zu verwenden im Direktkunden-Streamingservice, habe Loeb in einem Brief an das Unternehmen geschrieben.Wie das aktuelle Kursplus zeige, würden Anleger offenbar die Chancen für Walt Disney durch mehr Geld für das Streaminggeschäft höher gewichten als einen möglichen Ausfall der Dividende. Die Lage beim US-Konzern bleibe angespannt. Wenn es aber einen Corona-Impfstoff gebe, sollte Walt Disney eine selten dagewesene Sonderkonjunktur erleben. Nach den monatelangen Entbehrungen würden die Menschen nach Unterhaltung dürsten. Folglich sollten Themenparks und Kinos überquellen. Die Walt Disney-Aktie bleibe für Langfrist-Anleger ein Kauf, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.10.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Walt Disney-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:104,66 EUR +1,69% (07.10.2020, 21:41)