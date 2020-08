Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

Kurzprofil Walt Disney Company:



Die Walt Disney Company (WDC) (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (07.08.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Medienkonzerns Walt Disney Co. (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Veröffentlichung der Quartalszahlen am Dienstag habe wieder Leben in die Walt Disney-Aktie gebracht. Zwar müssten sämtliche Freizeitparks weiterhin geschlossen bleiben, doch der Streamingdienst Disney+ könne mit großem Zuwachs an Abonnenten die Aktie beflügeln. Anleger könnten jetzt von einer Einstiegschance profitieren.Das Chartbild der Walt Disney-Aktie liefere gleich vier starke Kaufsignale. Zuerst sei der Kurs am Mittwoch mit einem Gap über die obere Begrenzungslinie des symmetrischen Dreiecks bei 120 Dollar gesprungen.Noch am selben Tag habe der Kurs die 200-Tage-Linie bei 124,20 Dollar durchbrochen und am Tagesende ein Doppel-Top bei etwa 127,50 Dollar ausgebildet. Auch dieses habe am gestrigen Donnerstag zusammen mit dem 78,6%-Fibonacci-Retracement bei 130 Dollar überwunden werden können.Die Aktie von Walt Disney generiert starke Kaufsignale, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Walt Disney-Aktie: