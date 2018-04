Börsenplätze Walt Disney-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

80,62 EUR -1,25% (03.04.2018, 11:22)



NYSE-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

98,66 USD -1,77% (02.04.2018, 22:01)



ISIN Walt Disney-Aktie:

US2546871060



WKN Walt Disney-Aktie:

855686



Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie Deutschland:

WDP



NYSE Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie:

DIS



Kurzprofil Walt Disney Company:



Die Walt Disney Company (WDC) (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (03.04.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von Andreas Deutsch, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Andreas Deutsch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Unterhaltungsgiganten Walt Disney (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) unter die Lupe.Der Kauf von Marvel erweise sich für den Unterhaltungskonzern zunehmend als Super-Coup. Die Superhelden-Schmiede liefere einen Blockbuster nach dem anderen ab. "Black Panther" übertreffe alle Erwartungen. Die Walt Disney-Aktie indes verliere an Boden.Der US-Konzern habe noch weitere Pfeile im Köcher: Ende Mai starte "Solo: A Star Wars Story", ebenfalls ein Film mit Blockbuster-Qualität. Im Juli komme "Ant-Man and the Wasp" in die Kinos. Weitere Filmstarts 2018: "The Incredibles 2", "Christopher Robin" und "Mary Poppins Returns".Derweil gebe Walt Disney auch Gas beim Sorgenkind ESPN. Am 12. April starte der Unterhaltungsgigant die App ESPN+, der erste TV-Dienst aus dem Hause Disney, der ohne Umwege direkt den Kunden erreiche.Konservative Anleger sollten die Kursschwäche zum Kauf der Walt Disney-Aktie nutzen, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.04.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link