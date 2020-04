Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Netflix.



Börsenplätze Walt Disney-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

93,81 EUR +1,07% (22.04.2020, 10:10)



Xetra-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

94,90 EUR +3,63% (22.04.2020, 09:55)



NYSE-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

100,54 USD -1,65% (21.04.2020)



ISIN Walt Disney-Aktie:

US2546871060



WKN Walt Disney-Aktie:

855686



Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie Deutschland:

WDP



NYSE Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie:

DIS



Kurzprofil Walt Disney Company:



Die Walt Disney Company (WDC) (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (22.04.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Medienkonzerns Walt Disney Co. (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) unter die Lupe.Netflix-CEO Reed Hastings könne hochzufrieden sein. Die Zahl der Abonnenten sei im vergangenen Quartal wegen der Corona-Krise stark gestiegen, die Aktie sei seit Wochen auf Rekordfahrt. Doch Hastings halte Netflix offenbar nicht für ein Unternehmen mit einem ganz tiefen Burggraben. Er fürchte den neuen Konkurrenten Disney+."In über 20 Jahren, in denen ich im Geschäft bin, habe ich noch kein Unternehmen gesehen, dass bestehende Prozesse so gut weiterentwickelt hat wie Disney+", oute sich der Netflix-Chef als großer Fan des im November gestarteten Streaming-Dienstes.Hastings habe die Abozahlen von Disney+ am Dienstag im Conference Call "überwältigend" genannt. Er sei begeistert, wie klar Disney die neue Marke definiert und den Dienst aufgestellt habe. "Ich ziehe meinen Hut."Disney habe nur fünf Monate nach dem Start bereits 50 Millionen zahlende Abonnenten. Um diese Marke zu erreichen, habe Netflix sieben Jahre gebraucht."Der Aktionär" pflichte Reed Hastings bei: Mit Disney+ sei Walt Disney ein außergewöhnlicher Blockbuster gelungen, der alle Erwartungen übertroffen habe. Die Wachstumschancen seien hoch, da viele Menschen wohl auch nach dem Lockdown lieber zu Hause bleiben würden als auszugehen. Streaming sei für immer mehr Leute die beste Alternative zum Kabelfernsehen oder zu Büchern. Das Problem aber bei Disney: Im Gegensatz zum One Trick Pony Netflix sei Disney in vielen Bereichen (Themenparks, Kinoproduktionen) aktiv, die derzeit kaum oder gar kein Geschäft machen würden. Bis hier wieder Normalität Einzug halte, werde es noch eine Weile dauern.Wer geduldig ist, bleibt investiert, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link