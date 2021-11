Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:



Kurzprofil Walmart Inc.:



Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker-Symbol: WMT, NYSE-Symbol: WMT) ist ein weltweit agierender Einzelhandelskonzern, der eine vielfältige Produktpalette anbietet. Der Konzern vertreibt über ein weltweites Netz eigener Supermärkte und Kaufhäuser Produkte wie Lebensmittel, Kleidung, Haushaltswaren, Bücher, elektronische Geräte, Autozubehör, Möbel, Tierfutter, Accessoires, Spielzeug, Kosmetik und Schmuck. Das Unternehmen ist international mit Filialen in Argentinien, Brasilien, Kanada, China, Deutschland, Korea, Mexico, Puerto Rico und Großbritannien vertreten. Das Kerngeschäft liegt allerdings im nordamerikanischen Raum. (16.11.2021/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - Walmart-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt die Aktie des US-Einzelhändlers Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker-Symbol: WMT, NYSE-Symbol: WMT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die größte Einzelhandelskette der Welt habe in ihrem jüngsten Zahlenwerk einen Umsatzanstieg um 2,4% in Q3/2022 auf USD 141 Mrd. vermeldet. Die Analystenerwartungen hätten bei rund USD 136 Mrd. gelegen und seien damit geschlagen worden. Ohne Währungseffekte belaufe sich der Umsatz auf USD 139 Mrd., was einem Anstieg von 3,3% entspreche.In den einzelnen Segmenten führe Sam's Club das Wachstum mit einem Plus von 13,9% an. Der Umsatz aus dem E-Commerce-Bereich habe um 32% zugelegt. Die Einnahmen aus den Mitgliedschaften seien um 11,3% geklettert, was dem fünften Quartal in Folge mit zweistelligem Wachstum entspreche. Das größte Segment, Walmart US, habe um 9,3% zulegen können. Walmart International hingegen habe einen starken Umsatzrückgang von über 20% verzeichnen müssen, welcher jedoch stark von Desinvestitionen im Umfang von mehr als USD 9 Mrd. getrieben worden sei.Bei den operativen Gewinnen stehe ein Anstieg von 0,2% auf USD 5,8 Mrd. zu Buche. Der adjustierte Gewinn pro Aktie sei mit USD 1,45 ebenfalls höher als vom Analystenkonsens erwartet ausgefallen.Seit Jahresbeginn seien Aktien im Wert von rund USD 5,7 Mrd. zurückgekauft worden. In Q3 alleine seien rund USD 3,7 Mrd. an Aktionäre ausgeschüttet worden, davon USD 1,5 Mrd. in Form von Dividenden und USD 2,2 Mrd. in Form von Aktienrückkäufen.Walmart erwarte für das Gesamtjahr in den USA einen Umsatzanstieg von mehr als 6% gegenüber der vorherigen Prognose von 5% bis 6%. Der bereinigte Gewinn werde voraussichtlich bei USD 6,40 pro Aktie liegen, nachdem zuvor eine Spanne von USD 6,20 bis 6,35 angegeben worden sei.Die Aktie liege nach Vorlage der Zahlen im vorbörslichen Handel aktuell rund 1,5% im Plus.Die letzte Empfehlung von Raiffeisen Research zu Walmart lautete "Kauf", so Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 16.11.2021)