Börsenplätze Walmart-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Walmart-Aktie:

117,98 EUR -0,54% (23.12.2020, 08:11)



NYSE-Aktienkurs Walmart-Aktie:

144,20 USD -1,21% (22.12.2020, 22:10)



ISIN Walmart-Aktie:

US9311421039



WKN Walmart-Aktie:

860853



NYSE Ticker-Symbol Walmart-Aktie:

WMT



Kurzprofil Walmart Inc.:



Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, NYSE-Symbol: WMT) ist ein weltweit agierender Einzelhandelskonzern, der eine vielfältige Produktpalette anbietet. Der Konzern vertreibt über ein weltweites Netz eigener Supermärkte und Kaufhäuser Produkte wie Lebensmittel, Kleidung, Haushaltswaren, Bücher, elektronische Geräte, Autozubehör, Möbel, Tierfutter, Accessoires, Spielzeug, Kosmetik und Schmuck. Das Unternehmen ist international mit Filialen in Argentinien, Brasilien, Kanada, China, Deutschland, Korea, Mexico, Puerto Rico und Großbritannien vertreten. Das Kerngeschäft liegt allerdings im nordamerikanischen Raum. (23.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walmart-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Einzelhändlers Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, NYSE-Symbol: WMT) unter die Lupe.Die US-Regierung habe Walmart verklagt. Der Vorwurf: Das Unternehmen habe dazu beigetragen, die Nation in eine Opioid-Krise zu stürzen. In der Klage heiße es, dass der Einzelhandelriese die Angestellten seiner Apotheken unter Druck gesetzt hätte, schnell Rezepte einzulösen, um die Gewinne zu steigern. Ungültige oder gefälschte Rezepte seien daher nur schwer erkannt worden und hätten zu dem landesweiten Missbrauch von Schmerzmedikamenten beigetragen. Zudem hätten die Tiefstpreise für Opioide Kunden in die Walmart-Filialen gelockt - verheerend in Kombination mit der unbedachten Massenabfertigung. Walmart betreibe in den USA rund 5.000 stationäre Apotheken.Die Klageschrift spezifiziere nicht, mit welchen Strafen Walmart rechnen müsse. Der Konzern habe jedoch mit der Klage gerechnet und sei im Oktober bereits präventiv gegen die US-Regierung vorgegangen.Was passieren könne, wenn die US-Regierung hart durchgreife, zeige das Schicksal von Purdue Pharma. Nach einer Anklage durch die Regierung sei ein Vergleich und eine Zahlung von 8,34 Mrd. USD gefolgt. Der Hersteller von OxyContin habe Insolvenz anmelden müssen. Johnson & Johnson drohe aktuell eine Vergleichszahlung von 26 Mrd. USD. Es sei jeweils um das aggressive Marketing der Schmerzmittel gegangen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link