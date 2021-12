Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:



7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze Walmart-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Walmart-Aktie:

120,84 EUR +0,42% (09.12.2021, 10:22)



NYSE-Aktienkurs Walmart-Aktie:

137,15 USD -1,01% (08.12.2021, 22:10)



ISIN Walmart-Aktie:

US9311421039



WKN Walmart-Aktie:

860853



Ticker-Symbol Walmart-Aktie:

WMT



NYSE-Symbol Walmart-Aktie:

WMT



Kurzprofil Walmart Inc.:



Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker-Symbol: WMT, NYSE-Symbol: WMT) ist ein weltweit agierender Einzelhandelskonzern, der eine vielfältige Produktpalette anbietet. Der Konzern vertreibt über ein weltweites Netz eigener Supermärkte und Kaufhäuser Produkte wie Lebensmittel, Kleidung, Haushaltswaren, Bücher, elektronische Geräte, Autozubehör, Möbel, Tierfutter, Accessoires, Spielzeug, Kosmetik und Schmuck. Das Unternehmen ist international mit Filialen in Argentinien, Brasilien, Kanada, China, Deutschland, Korea, Mexico, Puerto Rico und Großbritannien vertreten. Das Kerngeschäft liegt allerdings im nordamerikanischen Raum. (09.12.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Walmart-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Einzelhändlers Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker-Symbol: WMT, NYSE-Symbol: WMT) weiterhin zu kaufen.Die Aktie der größten Einzelhandelskette der Welt performe weiterhin unterdurchschnittlich und weise seit Jahresbeginn gar ein Minus auf. Dabei habe der Konzern in seinem jüngsten Zahlenwerk einen Umsatzanstieg um 2,4% in Q3 2021 auf USD 141 Mrd. vermeldet. Die Analystenerwartungen hätten bei rund USD 136 Mrd. gelegen und seien damit geschlagen worden. Ohne Währungseffekte habe sich der Umsatz auf USD 139 Mrd. belaufen, was einem Anstieg von 3,3% entspreche. In den einzelnen Segmenten habe Sam's Club das Wachstum mit einem Plus von 13,9% angeführt. Der Umsatz aus dem E-Commerce-Bereich habe um 32% zugelegt. Die Einnahmen aus den Mitgliedschaften seien um 11,3% geklettert, was dem fünften Quartal in Folge mit zweistelligem Wachstum entspreche.Das größte Segment, Walmart US, habe um 9,3% zulegen können. Walmart International hingegen habe einen starken Umsatzrückgang von über 20% verzeichnen müssen, welcher jedoch stark von Desinvestitionen im Umfang von mehr als USD 9 Mrd. getrieben worden sei. Bei den operativen Gewinnen stehe ein Anstieg von 0,2% auf USD 5,8 Mrd. zu Buche. Der adjustierte Gewinn pro Aktie sei mit USD 1,45 ebenfalls höher als vom Analystenkonsens erwartet ausgefallen.Seit Jahresbeginn seien Aktien im Wert von rund USD 5,7 Mrd. zurückgekauft worden. In Q3 alleine seien rund USD 3,7 Mrd. an Aktionäre ausgeschüttet worden, davon USD 1,5 Mrd. in Form von Dividenden und USD 2,2 Mrd. in Form von Aktienrückkäufen.Auch bei Walmart hätten die Lieferkettenprobleme auf die Margen gedrückt. Der Einzelhandelsriese habe jedoch eigene Frachtschiffe gechartert, um den Erschwernissen entgegenzuwirken. Im Konzern betone man, dass dadurch für das anstehende Weihnachtsgeschäft sogar ein Lageraufbau von 11,5% habe erreicht werden können.Walmart erwarte für das Gesamtjahr in den USA einen Umsatzanstieg von mehr als 6% gegenüber der vorherigen Prognose von 5 bis 6%. Der bereinigte Gewinn werde voraussichtlich bei USD 6,40 pro Aktie liegen, nachdem zuvor eine Spanne von USD 6,20 bis 6,35 angegeben worden sei.Im Hinblick auf den Nachhaltigkeitsaspekt erscheine Walmart in keinem guten Licht. Wie anhand des weiter unten angeführten Scores ersichtlich disqualifiziere sich der Konzern unter anderem durch sein Angebot an Waffen und Munition und weise dadurch gar einen der niedrigsten Scores in dem Aktienuniversum der RBI auf.Walmart genieße weiterhin die Position als global agierender Big Player, welcher mit soliden Fundamentaldaten und dem Willen zu Innovationen überzeuge. Als vormals klassischer Retailer habe das umsatzstärkste Unternehmen der Welt den Versuch gewagt, es mit der großen Konkurrenz im Onlinebusiness aufzunehmen und schlage sich seitdem wacker. Während bereits in der Pre-Corona Zeit viel an Zukunftshoffnung vorweggenommen worden sei, habe sich die Aktie seit dem Corona-Tief vergleichsweise wenig absetzen können. Der Anteil an den E-Commerce-Umsätzen wachse zwar teils kräftig, dennoch erziele Walmart weiterhin den Großteil der Umsätze in den lokalen Stores. Walmart werde seine Ressourcen im Onlinegeschäft weiterhin ausbauen müssen, um den Anschluss zur Konkurrenz nicht zu verlieren.Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, sieht das Big Picture für Walmart aber nach wie vor als intakt an und belässt die Aktie daher weiterhin auf "Kauf". Das Kursziel in Höhe von USD 161,00 ergebe sich mittels eines relativen Bewertungsansatzes, welcher auf einem KGV-Multiple für das Jahr 2022f basiere und eine im historischen Vergleich angemessene Prämie von 20% zum breiten Aktienmarkt berücksichtige. (Analyse vom 09.12.2021)