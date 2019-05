Xetra-Aktienkurs Walmart-Aktie:

90,93 EUR -1,44% (17.05.2019, 13:29)



Tradegate-Aktienkurs Walmart-Aktie:

90,40 EUR -0,19% (17.05.2019, 14:13)



NYSE-Aktienkurs Walmart-Aktie:

101,31 USD +1,43% (16.05.2019)



ISIN Walmart-Aktie:

US9311421039



WKN Walmart-Aktie:

860853



NYSE Ticker-Symbol Walmart-Aktie:

WMT



Kurzprofil Walmart Inc.:



Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, NYSE-Symbol: WMT) ist ein weltweit agierender Einzelhandelskonzern, der eine vielfältige Produktpalette anbietet. Der Konzern vertreibt über ein weltweites Netz eigener Supermärkte und Kaufhäuser Produkte wie Lebensmittel, Kleidung, Haushaltswaren, Bücher, elektronische Geräte, Autozubehör, Möbel, Tierfutter, Accessoires, Spielzeug, Kosmetik und Schmuck. Das Unternehmen ist international mit Filialen in Argentinien, Brasilien, Kanada, China, Deutschland, Korea, Mexico, Puerto Rico und Großbritannien vertreten. Das Kerngeschäft liegt allerdings im nordamerikanischen Raum. (17.05.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Walmart-Aktienanalyse von Aktienanalyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des US-Einzelhändlers Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, NYSE-Symbol: WMT).Die Zahlen für Q1 2019/20 hätten ergebnisseitig überzeugen (u.a. bereinigtes EPS: 1,13 (Vj.: 1,14) Mrd. USD) und die Erwartungen (Analysten-Prognose: 1,00 USD; Marktkonsens: 1,02 USD) übertreffen können. Die Topline-Entwicklung (+1,0% y/y auf 123,93 Mrd. USD) sei schwächer als erwartet (Analysten-Prognose: 125,72 Mrd. USD; Marktkonsens: 124,94 Mrd. USD) ausgefallen. Dabei zeige sich auch segmentseitig ein differenziertes Bild (überzeugende Entwicklung bei Walmart U.S. und Sam s Club; enttäuschende Entwicklung bei Walmart International). Negativ sei der Rückgang der Profitabilität (operative Marge: 4,0% (Vj.: 4,2%)) zu werten. Der Ausblick für 2019/20 sei bestätigt worden (u.a. währungsbereinigtes Umsatzwachstum von mind. 3% y/y).Der Analyst sehe die Zielsetzungen für 2019/20 weiterhin als realistisch und erreichbar an. Er behalte seine Prognosen bei. Angesichts des wettbewerbsintensiven Marktumfelds, vor allem in den USA, rechne er mit einem Anhalten des starken Margendrucks (steigende Löhne u. Transportkosten). Die Belastungen durch das Scheitern der Fusion J Sainsbury und Asda in Großbritannien und die höheren Zölle auf Waren aus China sehe er als überschaubar an.Unter Berücksichtigung dieser Faktoren ermittelt Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, ein neues Kursziel von 107,00 (alt: 104,00) USD und bestätigt sein halten-Votum für die Walmart-Aktie. Die Aktienrückkäufe sollten die Aktie nach unten absichern. (Analyse vom 17.05.2019)Börsenplätze Walmart-Aktie: