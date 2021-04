7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Kurzprofil Walmart Inc.:



Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, NYSE-Symbol: WMT) ist ein weltweit agierender Einzelhandelskonzern, der eine vielfältige Produktpalette anbietet. Der Konzern vertreibt über ein weltweites Netz eigener Supermärkte und Kaufhäuser Produkte wie Lebensmittel, Kleidung, Haushaltswaren, Bücher, elektronische Geräte, Autozubehör, Möbel, Tierfutter, Accessoires, Spielzeug, Kosmetik und Schmuck. Das Unternehmen ist international mit Filialen in Argentinien, Brasilien, Kanada, China, Deutschland, Korea, Mexico, Puerto Rico und Großbritannien vertreten. Das Kerngeschäft liegt allerdings im nordamerikanischen Raum. (16.04.2021/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - Walmart-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Einzelhändlers Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, NYSE-Symbol: WMT) weiterhin zu kaufen.Während der breite globale Aktienmarkt nach dem massiven Corona bedingten Einbruch im vergangenen Jahr nicht nur relativ rasch wieder an die Vorkrisenniveaus habe anschließen können, sondern seitdem auch noch von Allzeithoch zu Allzeithoch eile, würden manche Sektoren weiter hinterherhinken. Am breiten Markt habe bisweilen das Prinzip gegolten: je heftiger der Corona-Einbruch, desto stärker die Kurserholung. Die Konsumgüter-Branche sei jedoch allgemein für ihren defensiven Charakter bekannt, welcher auch in Pandemiezeiten zum Ausdruck gekommen sei. Zwar hätten auch die großen Handelsketten unter den mit der Pandemie einhergehenden Restriktionen gelitten, die Auswirkungen hätten jedoch als vergleichsweise moderat eingestuft werden können. Es sei daher nicht allzu verwunderlich, dass Aktien wie jene der Einzelhandelsgröße Walmart zwar in Relation weniger durch den Corona-Crash verloren hätten, das Aufwärtspotenzial aber dementsprechend auch begrenzter ausgefallen sei. Dies sei auch an der Kursentwicklung Walmarts ersichtlich.Die größte Einzelhandelskette der Welt habe im Zusammenhang mit der Pandemie nämlich im letzten Quartal einen herben Verlust verbuchen müssen. Zwar sei der Umsatz im E-Commerce Bereich im abgelaufenen Quartal um satte 69% gewachsen, allerdings handle es sich hierbei um die schwächste Zuwachsrate seit Beginn der Pandemie. Im stationären Handel in den USA seien die Umsätze um 8,6% gestiegen. Der Gesamtumsatz in Q4 2020 habe sich auf USD 152 Mrd. belaufen und damit deutlich über den Analystenerwartungen in der Höhe von USD 148 Mrd. gelegen. Enttäuschung gebe es aber vor allem auf der Gewinnseite. Denn hier habe die Erwartungshaltung bei einem adjustierten Gewinn pro Aktie von USD 1,51 gelegen. Tatsächlich habe jedoch ein Verlust in der Höhe von USD 2,09 Mrd. zu Buche gestanden, was einem Verlust pro Aktie von USD 0,74 entspreche. Zum Vergleich, im Vorjahreszeitraum habe noch ein Gewinn von USD 4,14 Mrd. erzielt werden können.Im laufenden Geschäftsjahr erwarte Walmart ebenfalls einen leicht schrumpfenden Gewinn pro Aktie. Um mit den Veränderungen im Konsumentenverhalten Schritt halten zu können, werde das Unternehmen die Investitionen erhöhen. Des Weiteren sei eine Lohnanhebung in den USA angedacht, wodurch der Stundenlohn künftig über USD 15 liegen solle.Auch der Analystenkonsens erwarte für das heurige Jahr noch einen gewissen Gegenwind, sowohl auf der Umsatz- als auch auf der Gewinnseite. Mit Blick auf das Geschäftsjahr 2022/2023 sei jedoch wieder von konstanten Gewinnwachstumsraten im hohen einstelligen Prozentbereich auszugehen.Walmart genieße weiterhin die Position als global agierender Big Player, welcher mit soliden Fundamentaldaten und dem Willen zu Innovationen überzeuge. Als vormals klassischer Retailer habe das umsatzstärkste Unternehmen der Welt den Versuch gewagt, es mit der großen Konkurrenz im Onlinebusiness aufzunehmen und schlage sich seitdem wacker. Während bereits in der Pre-Corona-Zeit viel an Zukunftshoffnung vorweggenommen worden sei, habe sich die Aktie seit dem Corona-Tief vergleichsweise wenig absetzen können. Ein Grund sei in den hohen Bewertungen zu finden, welche jedoch in den letzten Monaten im Vergleich zur eigenen Historie zumindest teilweise hätten abgebaut werden können. Vor allem aber in Relation zum breiten Aktienmarkt handle die Aktie mittlerweile zu einem attraktiven Discount.Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, belässt die Walmart-Aktie daher weiterhin auf "Kauf". Das Kursziel in Höhe von USD 165,00 ergebe sich mittels eines relativen Bewertungsansatzes, welcher basierend auf EV/EBITDA und KGV-Multiples für die Jahre 2021e und 2022e auch eine im historischen Vergleich angemessene Bewertungsprämie zur Peer-Group berücksichtige. (Analyse vom 16.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: