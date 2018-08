Xetra-Aktienkurs Walmart-Aktie:

83,16 EUR -2,55% (21.08.2018, 11:07)



Tradegate-Aktienkurs Walmart-Aktie:

83,47 EUR -0,22% (21.08.2018, 14:00)



NYSE-Aktienkurs Walmart-Aktie:

USD 96,15 +0,16% (21.08.2018, 14:24, vorbörslich)



ISIN Walmart-Aktie:

US9311421039



WKN Walmart-Aktie:

860853



NYSE Ticker-Symbol Walmart-Aktie:

WMT



Kurzprofil Walmart Inc.:



Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, NYSE-Symbol: WMT) ist ein weltweit agierender Einzelhandelskonzern, der eine vielfältige Produktpalette anbietet. Der Konzern vertreibt über ein weltweites Netz eigener Supermärkte und Kaufhäuser Produkte wie Lebensmittel, Kleidung, Haushaltswaren, Bücher, elektronische Geräte, Autozubehör, Möbel, Tierfutter, Accessoires, Spielzeug, Kosmetik und Schmuck. Das Unternehmen ist international mit Filialen in Argentinien, Brasilien, Kanada, China, Deutschland, Korea, Mexico, Puerto Rico und Großbritannien vertreten. Das Kerngeschäft liegt allerdings im nordamerikanischen Raum. (21.08.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Connecticut (www.aktiencheck.de) - Walmart-Aktienanalyse des Analysten Patrick McKeever von MKM Partners:Im Rahmen einer Aktienanalyse bestätigt Patrick McKeever, Analyst von MKM Partners, seine neutrale Haltung hinsichtlich der Aktien des US-Einzelhändlers Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, NYSE-Symbol: WMT).Walmart Inc. halte nun an Flipkart Group eine Beteiligung von 77%. Das Management von Flipkart bleibe aber weiterhin im Amt.Die Analysten von MKM Partners kürzen die EPS-Prognose für 2018 von 5,00 auf 4,75 USD. Damit werde einem Verwässerungseffekt durch Flipkart in H2 Rechnung getragen. Analyst Patrick McKeever hält aber am Kursziel für die Walmart-Aktie von 107,00 USD fest.In ihrer Walmart-Aktienanalyse stufen die Analysten von MKM Partners den Titel unverändert mit "neutral" ein.