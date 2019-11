Wien (www.aktiencheck.de) - Am gestrigen Handelstag hatten die Märkte die Enttäuschung über Präsident Trumps Rede am Dienstag noch nicht ganz verkraftet, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der Ölpreis habe von einem Rückgang an US-Ölvorräten profitiert. Gold präsentiere sich hingegen kaum verändert.Die asiatischen Märkte würden heute Morgen überwiegend im negativen Bereich handeln. Einerseits würden die andauernden Proteste in Hongkong die Investoren nicht gerade in Kauflaune versetzen und andererseits habe die Veröffentlichung schlechter Kennzahlen Verunsicherung ausgelöst. Für Europa würden die vorbörslichen Indikatoren auf einen zögerlichen Start in den Tag hindeuten. (14.11.2019/ac/a/m)