Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Wall Street legte nach einem beeindruckenden Wochenauftakt am Dienstag eine kleine Verschnaufpause ein, so die Experten von XTB.Die allgemeine Risikobereitschaft sei außerdem durch die neuen Brexit-Enthüllungen positiv beeinflusst worden. Theresa May möchte mit Jeremy Corbyn, dem Chef der Labour-Partei, eine gemeinsame Basis schaffen. Eine Option wäre den Verbleib in der Zollunion zu akzeptieren, dieser Vorschlag sei am Montag im britischen Parlament mit nur drei Stimmen abgelehnt worden und habe unter den Abgeordneten die größte Unterstützung gefunden. Eine Zusammenarbeit mit der Opposition berge zwar die Gefahr, dass sich Mays Konservative Partei spalten könnte, vermutlich werde sich die Premierministerin aber dafür entscheiden, weiterhin einen Deal im Parlament durchzubringen und die Interessen des Landes über die ihrer Partei zu stellen. Die neuen Entwicklungen in London seien in der Tat GBP-freundlich: Das Risiko eines No-Deal-Szenarios sei offenbar zurückgegangen und beim GBP/USD sei gestern eine wichtige Erholung zu beobachten gewesen. Diese werde auch am Mittwochmorgen fortgesetzt und das Paar notiere sogar wieder auf einem mehrtägigen Hoch bei 1,3167. Dennoch bleibe abzuwarten, inwieweit die Brexit-Befürworter bzw. die nordirische DUP sich den weiteren Bemühungen von May in den Weg stellen würden.Auch am deutschen Aktienmarkt habe gestern das Vertrauen unter den Anlegern weiter gestärkt werden können. Bereits vor der europäischen Eröffnung habe der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) neue Jahreshöchststände erreicht und sei auf dem besten Weg seinen Erholungskurs auch den achten Handelstag in Folge fortzusetzen. Der Schlusskurs sei entscheidend, aber solange keine einschneidenden Ereignisse auftauchen würden, wären auch aus charttechnischer Sicht weitere Gewinne in Richtung der psychologisch wichtigen 12.000-Punkte-Marke möglich. Heute Nacht hätten Anleger zudem ein positives Signal aus der chinesischen Wirtschaft erhalten, da sich der EMI für den Dienstleistungssektor im März von 51,1 auf 54,4 Punkte habe erholen können. Sollte dies kein einmaliger Anstieg gewesen sein, könnte dies auf bessere Wachstumsaussichten in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt hindeuten. Ein Rebound, möglicherweise in der zweiten Jahreshälfte, könnte auch in Europa bzw. Deutschland für eine Wiederbelebung sorgen. (03.04.2019/ac/a/m)