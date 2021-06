Vorbörsliche Schlagzeilen habe einmal wieder ein Corona-Impfstoff gemacht, und zwar dieses Mal der noch nicht zugelassene von Novavax (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, Nasdaq-Symbol: NVAX). Das Biotech-Unternehmen habe mitgeteilt, der eigene Wirkstoff habe sich in Tests hochwirksam gezeigt auch gegen Mutationen des Virus. Den Angaben zufolge solle es zu 90% vor allen Symptomen schützen, und zu 100% vor schweren Verläufen. Dies habe bei Anlegern für Fantasie gesorgt: die Aktien hätten vorbörslich um 6,6% zugelegt.



Ansonsten seien Ölwerte am Montag wieder einen Blick wert wegen der Preisentwicklung am Ölmarkt. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) sei am Montag zeitweise auf den höchsten Stand seit September 2018 gestiegen. Papiere von ExxonMobil (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) und Chevron (ISIN: US1667641005, WKN: 852552, Ticker-Symbol: CHV, NYSE-Symbol: CVX) hätten daraufhin vorbörslich jeweils immerhin 0,4% zugelegt.



Der heutige Handelstag an der Wall Street dürfte relativ ruhig verlaufen. Große Bewegungen nach oben oder unten seien bis zum Zinsentscheid am Mittwoch eher nicht zu erwarten.



(Mit Material von dpa-AFX)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Für die Standardwerte an der New Yorker Wall Street zeichnet sich am Montag ein zögerlicher Auftakt ab, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Der Dow Jones Industrial Average (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) sei kurz vor dem Start vom Broker IG auf 14.023 Punkte taxiert worden und damit knapp mit 0,1 Prozent im Minus. Etwas besser sehe es für den technologielastigen US-Index NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) aus, der mit 0,17 Prozent höher 14.023 Punkte taxiert worden sei. Damit würde er sich seinem bisherigen Rekord bis zu einem Abstand von 50 Zählern nähern.