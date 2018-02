Besser sei es hingegen für den Autozulieferer Delphi (ISIN: JE00B783TY65, WKN: A1JPLB, Ticker-Symbol: D7A) gelaufen, der mit einem Kursgewinn von rund 2,2% habe aufwarten können. Die Umsatzprognose des Unternehmens für das Gesamtjahr habe über den Markterwartungen gelegen.



Bereits Dienstag nach Börsenschluss hat die Schuhhandelskette Foot Locker (ISIN: US3448491049, WKN: 877539, Ticker-Symbol: WOO) Geschäftszahlen vorgelegt und dabei eine höhere Dividende und Investitionen in den Ausbau des Online-Geschäfts angekündigt. Die Aktie sei um 0,5% geklettert.



Ebenfalls über eine höhere Dividende dürften sich Anleger der Fastfoodkette Wendy's (ISIN: US95058W1009, WKN: A1JB8H, Ticker-Symbol: TQK) freuen. Nachdem das Unternehmen eine höhere Dividende und einen Aktienrückkauf angekündigt habe, habe die Aktie den Handelstag mit einem Plus von 0,7% beendet. (22.02.2018/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Mit einem Minus von knapp 2,8% ging es am gestrigen Handelstag für die Wal-Mart-Aktie (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, NYSE-Symbol: WMT) weiter bergab, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Schwache Ergebnisse zum Q4 und ein aus Anlegersicht verhaltener Ausblick hätten den Kurs des US-Einzelhandelsriesen am Vortag bereits um mehr als 10% abrutschen lassen.