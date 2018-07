Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016: - Keine vorhanden.



Kurzprofil Wal-Mart Stores Inc.:



Wal-Mart Stores Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, NYSE-Symbol: WMT) ist ein weltweit agierender Einzelhandelskonzern, der eine vielfältige Produktpalette anbietet. Der Konzern vertreibt über ein weltweites Netz eigener Supermärkte und Kaufhäuser Produkte wie Lebensmittel, Kleidung, Haushaltswaren, Bücher, elektronische Geräte, Autozubehör, Möbel, Tierfutter, Accessoires, Spielzeug, Kosmetik und Schmuck. Das Unternehmen ist international mit Filialen in Argentinien, Brasilien, Kanada, China, Deutschland, Korea, Mexico, Puerto Rico und Großbritannien vertreten. Das Kerngeschäft liegt allerdings im nordamerikanischen Raum.







Hannover (www.aktiencheck.de) - Wal-Mart-Aktienanalyse von Aktienanalyst Karsten Rahlf von der Nord LB:Karsten Rahlf, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Einzelhandelssektor die Aktie des US-Einzelhändlers Wal-Mart Stores Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, NYSE-Symbol: WMT) zu verkaufen.Wie stark strukturelle Verschiebungen unter den Vertriebsformen Unternehmen zwingen würden, ihre Geschäftsstrategie zu überprüfen, habe exemplarisch der weltweit größte Einzelhändler gezeigt. Mit mehreren Entscheidungen habe Walmart versucht, an die frühere Profitabilität anzuknüpfen. In Brasilien werde der Konzern sein Geschäft an die Private Equity Gesellschaft Advent International veräußern und nur noch eine Minderheitsbeteiligung von 20% halten. In Großbritannien solle Asda, mit einem Marktanteil von 15,1% die Nummer 3 im Lebensmitteleinzelhandel, mit Sainsbury‘s (Nummer 2: 15,6%) zusammengeführt werden. Die neue Gruppe überhole damit den bisherigen Marktführer Tesco (27,7%). Dank der stärkeren Einkaufsmacht hoffe man, der Konkurrenz durch Discounter wie Aldi und Lidl entgegentreten zu können. Die Erfahrung in anderen Ländern lehre aber, dass so der Aufstieg dieser Vertriebsform kaum aufzuhalten sei.In Indien habe sich Walmart in einem Bieterverfahren u.a. gegen Amazon durchgesetzt und für rund USD 16 Mrd. eine 77%-Beteiligung am führenden indischen Internethändler Flipkart erworben. Allerdings habe der Quartalsbericht gezeigt, welche Volatilität solche Akquisitionen zukünftig bergen würden: In China sei Walmart 2011 beim Internethändler Yihaodian eingestiegen, habe die Beteiligung aber bereits nach rund 5 Jahren über einen Aktientausch an JD.com verkauft und halte seitdem eine Beteiligung von rund 10% an diesem Marktführer. Nun würden diese Umsätze nicht mehr konsolidiert, allerdings würden Aktienkursschwankungen von JD.com auf das Ergebnis durchschlagen.Indien und China würden zwar als sehr große Absatzmärkte noch hohes Wachstumspotenzial bergen. Inwieweit aber die Übernahme lokaler Anbieter ausreiche, um dem operativen Kerngeschäft mit Hypermarkets weitere Impulse zu verleihen, bleibe vorerst verborgen. Meist entscheide über den Erfolg der Internetunternehmen vor allem, wie lange die Gründer im Vorstand bleiben würden, und ob sich die unterschiedlichen Unternehmenskulturen vertragen würden.Karsten Rahlf, Aktienanalyst der Nord LB, bewertet in seiner aktuellen Branchenstudie die Wal-Mart-Aktie mit dem Votum "verkaufen". Das Kursziel werde bei 51,00 USD gesehen. (Analyse vom 10.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link