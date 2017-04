Den Haag (www.aktiencheck.de) - Das Wahlergebnis der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen in Frankreich hat unsere Erwartungen bestätigt, so Valentijn van Nieuwenhuijzen, Head of Multi-Asset bei NN Investment Partners.



Wahrscheinlich werde Emmanuel Macron der nächste französische Staatspräsident. Wenn Macron in der zweiten Wahlrunde überzeuge, hätte das zwei wichtige Auswirkungen für die europäische Wirtschaft. Erstens würde es deutlich das Risiko reduzieren, dass der zunehmend an Fahrt gewinnende wirtschaftliche Aufschwung Europas durch einen externen politischen Schock ausgebremst werde. Zweitens dürfte dieser Wahlausgang die Zusammenarbeit Frankreichs und Deutschlands im Herzen der Europäischen Union stärken. Das gäbe der Region mehr Stabilität, um mögliche künftige Herausforderungen im politischen, institutionellen und wirtschaftlichen Bereich besser zu verarbeiten.



Nach Meinung der Experten hätten diese beiden positiven Faktoren stärkeren Einfluss auf die Märkte als die fortwährenden Unsicherheiten, der sich die französische Wirtschaft ausgesetzt sehe. Auch wenn Macron Präsident werde, sei es nicht sicher, dass die notwendigen strukturellen Reformen in Frankreich, die die Wirtschaft des Landes langfristig auf einen besseren Wachstumskurs bringen würden, auch wirklich umgesetzt würden. Hier werde viel von den Parlamentswahlen im Juni abhängen, denn sie würden zeigen, ob der Präsident ein kooperatives Parlament erwarten könne. Aber zunächst einmal habe die erste Runde der Präsidentschaftswahlen den europäischen Märkten gut getan. (24.04.2017/ac/a/m)





